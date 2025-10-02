En
قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه ۱۰ مهر

قیمت طلا امروز پنج شنبه ۱۰ مهر به ۱۰ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان رسید.
قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه ۱۰ مهر

به گزارش تابناک؛   قیمت طلا و سکه امروز پنج شنبه ۱۰ مهر  با روندی افزایشی آغاز شد. براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنج شنبه ۱۰ مهر، ۱۰ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان اعلام شد. قیمت طلا ۲۴ عیار نیز امروز پنج شنبه ۱۰ مهر،  ۱۴ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان بود.

قیمت سکه امروز پنح شنبه ۱۰ مهر

قیمت سکه امامی امروز ۱۱۴ میلیون و ۱۵ هزار تومان اعلام شد. سکه طرح قدیم نیز ۱۰۸ میلیون تومان قیمت خورد. نیم سکه ۶۱ میلیون و ربع سکه نیز ۳۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

قیمت سکه گرمی نیز ۱۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شد.

از آنجای که اغلب ایرانیان علاقه خاصی به طلا دارند و بانوان داشتن طلا را بخشی از شخصیت اجتماعی خود میدانند غالبا طلا اندوخته میکننند و از این بلا رفتن قیمت طلا خوشحال هم هستند فقط میماند بیچارگان برهکار مهریه .....
