پزشکیان: متخصصین را به دلایل واهی طرد نکنیم

به گزارش تابناک؛ روزنامه خراسان در گزارشی به این گفته رئیس‌جمهور که «نباید نیرو‌های علمی، متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان را به دلایل واهی از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم»، پرداخته است.

این روزنامه آورده است: رئیس‌جمهوری در جلسه روز گذشته هیأت وزیران، بخشی از سخنانش را به نکوهش رویکرد‌های مذموم نسبت به چهره‌های علمی اختصاص داد، رویکرد‌هایی که افراد علمی، اعم از متخصصان و دانشمندان یا دانشجویان را به خاطر اظهارنظر یا تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی از حضور در مراکز علمی محروم می‌کند.

مسعود پزشکیان در این باره در دولت گفت: «نباید نیرو‌های علمی، متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان را به دلایل واهی از جمله اینکه فلان کارشناس در مقطعی اظهارنظری کرده، از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم.»

رئیس‌جمهوری چرایی نکوهیده بودن و مذموم بودن این رویکرد را اینطور تشریح کرد: «استراتژی دشمن این است که نیرو‌های تأثیرگذار و توانمند مورد بی‌مهری قرار گیرند و ناراضی شوند، لذا ما نباید با دست خودمان به پیشبرد این هدف کمک کنیم.»

بخشی از این تأکید مسعود پزشکیان ناظر بر الزامات اجتماعی و سیاسی است، به این معنی که شهروندان حق دارند نظر منتقد یا مخالف با مدیر ارشد خود داشته باشند. اما در کنار این حق شهروندی که در قانون اساسی هم بر آن تأکید شده است، الزام دیگر سخنان رئیس‌جمهوری ناظر بر جنگی است که چند ماه پیش به کشور تحمیل شد. زیرا در این جنگ مشخص شد که دستیابی به فناوری و برخورداری از یافته‌های علمی، به منزله برتری در جنگ هم هست. از این رو، از دست دادن نیرو‌های علمی و کنارگذاشتن آنان از مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی، به منزله خالی کردن دست کشور از ابزار‌های دفاعی نوین است.

معنای این اظهارنظر رئیس‌جمهوری زمانی بیشتر درک می‌شود که پس از جنگ اخیر، تقریباً همه چهره‌های سیاسی و مدیریتی کشور بر ضرورت پیشرفت علمی برای مقابله با دشمن مسلط به فناوری پیشرفته غرب تأکید کردند.

درکنار این، حل سایر مسائل کشور، از آب و انرژی تا معضلات اجتماعی، در گرو برخورداری از دانش‌های مرتبط علوم اجتماعی و فرهنگی است که به اندازه دانش‌های مهندسی و علوم پایه اهمیت دارد؛ بنابراین می‌توان سخنان رئیس‌جمهوری را اینطور خلاصه یا جمع‌بندی کرد که ایران برای ایستادگی و پایداری همه‌جانبه در همه حوزه‌ها، نیازمند دانش و تخصص است و برخورداری از دانش و تخصص، نیازمند این است که با دانشمندان با مدارا برخورد شود یا به قول رئیس‌جمهوری، «نباید نیرو‌های علمی، متخصصین و صاحب‌نظران و کارشناسان را به دلایل واهی از جمله اینکه فلان کارشناس در مقطعی اظهارنظری کرده، از حضور در مراکز علمی و تخصصی محروم کنیم.»

توقف تولید به بهانه

نبود انرژی ممنوع

رئیس‌جمهوری در بخش دیگری از اظهارات خود در نشست دیروز هیأت وزیران، پس از گزارش وزیر نیرو با تأکید بر اینکه «فعالیت صنایع و کارخانجات تولیدی به هیچ‌وجه نباید به خاطر کمبود برق و گاز متوقف شود»، بر ضرورت کاهش و بهینه کردن هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی نیز تأکید کرد.

وی افزود: «صرفه‌جویی، مصرف صحیح و افزایش بهره‌وری را باید از خودمان شروع کنیم. همچنین تأمین و تسهیل معیشت مردم باید مهم‌ترین دستورالعمل ما باشد و تحت هیچ شرایطی این موضوع نباید مورد بی‌توجهی یا حتی کم‌توجهی قرار گیرد.»

رئیس‌جمهوری همچنین با تأکید بر اهمیت تسهیل و روان‌سازی امور در دستگاه‌هایی مثل گمرک با ایجاد هماهنگی و رفع تعدد سلایق دستگاه‌ها گفت: «باید با ایجاد فرماندهی واحد کار مردم و تجار تا حد امکان با سهولت و سرعت انجام شود. در این صورت است که می‌شود تاب‌آوری جامعه را ارتقا داد.»

کارشکنی آمریکا در مذاکرات

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه نیز با ارائه گزارشی از دیدار‌ها و مذاکرات با کشور‌های اروپایی و طرف آمریکایی، قبل و حین سفر به نیویورک تصریح کرد: «تمام رایزنی‌ها و انعطاف‌های لازم و ضروری به منظور اتمام حجت با این طرف‌ها صورت گرفت، اما همانگونه که از قبل هم پیش‌بینی می‌شد، این مسیر با کارشکنی‌های آمریکایی‌ها به سرانجام نرسید.»

در مسیر عادلانه کردن حقوق

معاون اجرایی رئیس‌جمهور و دبیر کارگروه نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز در این جلسه، گزارشی از اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته برای عملیاتی کردن برنامه بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد ارائه کرد.

رئیس‌جمهوری با قدردانی از تلاش‌های انجام شده گفت: «اکنون مبنای پرداخت حقوق عادلانه نیست و دولت از یک سو هزینه‌های کلانی برای پرداخت حقوق و مزایا دارد و از سوی دیگر همین پرداخت‌ها هم به دلیل پایین بودن کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌ها به ایجاد نارضایتی برای مراجعان منجر می‌شود و هم بین حقوق بگیران نارضایتی ایجاد می‌کند؛ لذا ضرورت دارد هر چه سریع‌تر نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و به تبع آن پرداخت بر اساس عملکرد، نهایی و اجرا شود.»