به گزارش تابناک، روزنامه جوان نوشت: اظهارات اخیر رئیس مجلس در جلسه علنی درباره قیمت بنزین و لزوم «تدبیر» برای جبران شکاف میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر زنگ خطر طرح موضوع حساس گرانی بنزین را به صدا درآورده است.
این سخنان، هرچند در قالب دغدغه بهینهسازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم مطرح شده است، اما چنین رویکردی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی عاقلانه همخوانی ندارد.
گرانی بنزین، بهویژه در شرایط کنونی که زیرساختهای حملونقل عمومی، تولید خودروهای کممصرف و فرهنگسازی مصرف بهینه همچنان مغفول مانده است، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه میتواند آتش نارضایتیها را شعلهور سازد.
تجربههای تلخ گذشته درسهایی برای امروز ما دارند. فراموش نکردهایم که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چه تبعاتی داشت. حالا که هنوز زخمهای آن روزها تازه است، چرا باید دوباره همان مسیر اشتباه را رفت؟
رئیس محترم مجلس که از جایگاه قانونگذاری سخن میگوید، باید به جای پیچیدن نسخه گرانی، دولت را به اجرای تکالیف قانونیاش در برنامه هفتم ملزم کند. مثلاً چرا ناوگان حملونقل عمومی نوسازی نمیشود؟ چرا خودروهای پرمصرف هنوز در خیابانها جولان میدهند؟ چرا مشوقهای لازم برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی فراهم نشده است؟
اینها همان تکالیفی است که اگر اجرا شوند، مصرف سوخت کاهش مییابد و نیاز به گرانی بنزین کمتر میشود.