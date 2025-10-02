En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد از قالیباف به‌خاطر مطرح کردن گرانی بنزین

گرانی بنزین، به‌ویژه در شرایط کنونی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، تولید خودروهای کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه همچنان مغفول مانده است، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند آتش نارضایتی‌ها را شعله‌ور سازد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۶۶
| |
634 بازدید
|
۲

انتقاد از قالیباف به‌خاطر مطرح کردن گرانی بنزین

به گزارش تابناک، روزنامه جوان نوشت: اظهارات اخیر رئیس مجلس در جلسه علنی درباره قیمت بنزین و لزوم «تدبیر» برای جبران شکاف میان قیمت خرید و فروش آن، بار دیگر زنگ خطر طرح موضوع حساس گرانی بنزین را به صدا درآورده است.

این سخنان، هرچند در قالب دغدغه بهینه‌سازی مصرف سوخت و اجرای برنامه هفتم مطرح شده است، اما چنین رویکردی بدون توجه به تبعات اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی، با منطق حکمرانی عاقلانه همخوانی ندارد.

گرانی بنزین، به‌ویژه در شرایط کنونی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی، تولید خودرو‌های کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه همچنان مغفول مانده است، نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه می‌تواند آتش نارضایتی‌ها را شعله‌ور سازد.

تجربه‌های تلخ گذشته درس‌هایی برای امروز ما دارند. فراموش نکرده‌ایم که افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ چه تبعاتی داشت. حالا که هنوز زخم‌های آن روز‌ها تازه است، چرا باید دوباره همان مسیر اشتباه را رفت؟

رئیس محترم مجلس که از جایگاه قانونگذاری سخن می‌گوید، باید به جای پیچیدن نسخه گرانی، دولت را به اجرای تکالیف قانونی‌اش در برنامه هفتم ملزم کند. مثلاً چرا ناوگان حمل‌ونقل عمومی نوسازی نمی‌شود؟ چرا خودرو‌های پرمصرف هنوز در خیابان‌ها جولان می‌دهند؟ چرا مشوق‌های لازم برای تولید خودرو‌های برقی و هیبریدی فراهم نشده است؟

اینها همان تکالیفی است که اگر اجرا شوند، مصرف سوخت کاهش می‌یابد و نیاز به گرانی بنزین کمتر می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف گرانی بنزین تبعات اقتصادی تبعات اجتماعی کاهش مصرف سوخت
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اظهارات قالیباف درباره قیمت بنزین
قالیباف: تصمیمات مهمی در جلسه غیرعلنی گرفته شد
قالیباف 31 درصد رای داشت، تخریب تیم جلیلی باعث شد...
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
2
4
پاسخ
من بعنوان یه شهروند حاضرم دولت قیمت سوخت را با کشورهای همسایه یکی کند. مثلا با ترکیه یا امارات ولی اجازه بده خودروهای روز دنیا هم به قیمت جهانی و بدون گمرک و اینا و بدون دخالت دلال و نمایندگی اینا وارد بشه. یعنی اجازه بدن شرکت تویوتا ژاپن بیاد اینجا فروشگاه بزنه با قیمت و شرایط اقساطی تویوتا که همه کشورها داره میفروشه مستقیما ماشین به مردم بفروشه با اقساط پنج ساله. بنزین هم با قیمت امارات یکی بشه هر لیتر یک دلار یا بیشتر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۰
1
0
پاسخ
قالیباف حرف حساب زده..یک حساب سر انگشتی براتون میکنم..میانگین روزانه 240 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل مصرف داریم..اگر بهای تمام شده و نه قیمت جهانی رو هر لیتر پنجاه هزار تومان در نظر بگیریم بطور متوسط روزانه 12 هزار میلیارد تومان رو دولت داره یارانه پنهان میده....حیفه بخدا..یارو با لندکروز و باک 140 لیتری میره دور دور با بنزین 3000 تومانی...ضمن اینکه من قبوا دارم که حقوق ها کمه و تورم و بدبختیم و .....ولی باید براش فکر اساسی کرد..دولت باید حقوق گمرکی و مالیات خوروهای کم مصرف و هیبریدی رو صفر کنه..ظرف یک برنامه 5 ساله قیمتها رو واقعی کنه..کاری که دولت خاتمی میخاست انجام بده..اما افزایش نرخ دلار رو هم باید در نظر داشت و باید فکر اساسی کرد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
فرح دیبا در میان زنان لرستانی سال ۱۳۵۶
تضاد اظهارات درباره واکنش ایران به مکانیسم ماشه
پذیرش استدلال دولت توسط مجمع‌ تشخیص مصلحت
ساپینتو قربانی باند مخوف استقلال می‌شود/ قمار فرهاد مجیدی روی خاطرات خوش یا انتخاب موقت خسرو حیدری؟
ورزش ایران، حیاط خلوت مربیان بیکار
انتقاد از قالیباف به‌خاطر مطرح کردن گرانی بنزین
واکنش ایران در پی حمله رژیم اسرائیل به کاروان صمود
سرخ‌ها در محاصره بدهی‌های نجومی
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فولکس‌واگن تایرون؛ کراس‌اوور تازه‌وارد آلمانی ـ چینی در راه ایران
آیا تتو برای وضو و غسل مشکل شرعی دارد؟
100میلیارد رانت، رستورانهای لوکس، مدیران متخلف و پاتوق ویژه خواری در معاونت علمی
پشت پرده تهدید نتانیاهو توسط ترامپ افشا شد
جزئیات جدید از طلاق و زندگی زناشویی نیکول کیدمن
کنایه سنگین فلاحت پیشه به تأخیر۶ ساله تصویبFATF
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۹ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aTi
tabnak.ir/005aTi