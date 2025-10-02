آیا تتو برای وضو و غسل مشکل شرعی دارد؟

به گزارش تابناک به نقل از حوزه، در دنیای معاصر و با پیشرفت فناوری‌های مرتبط با زیبایی، شاهد ظهور روش‌های جدیدی برای آرایش دائمی یا نیمه‌دائم مانند تاتو و هاشور ابرو و لب هستیم. این روش‌ها در عین حال که برای بسیاری از بانوان جذابیت دارد، پرسش‌های شرعی متعددی را در خصوص جواز انجام آن و همچنین تأثیرش بر صحت عباداتی چون وضو و غسل به وجود آورده است.

در همین راستا، استفتایی از محضر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی صورت گرفته است که در ادامه تقدیم مخاطبان و علاقه‌مندان می‌گردد.

پرسش:

اخیراً برخی از بانوان نسبت به ابرو یا دور لب، عملیات تاتو انجام می‌دهند، پررنگ کردن دور ابرو یا لب با خال‌کوبی که طبعاً زینت تلقّی می‌شود و گاه پوشاندن آن نیز مقدور نیست، لطفاً حکم این عمل را بیان نمایید؟

پاسخ:

این کار درصورتی‌که آرایش تند محسوب نشود و منشأ فسادی نگردد جایز است؛ و درهرحال برای وضو غسل اشکالی ندارد، زیرا چیزی نیست که روی پوست را بپوشاند؛ و اگر روی پوست باشد، باید در صورت امکان به هنگام غسل وضو برطرف گردد.