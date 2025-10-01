توقیف ‌دو کشتی ناوگان الصمود توسط اسرائیل

به گفته این منابع، دو کشتی «ألما» و «سایروس» از سوی ارتش اسرائیل توقیف شده‌اند.

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری گزارش دادند که نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی با صعود به تعدادی از شناورهای «ناوگان الصمود» کنترل آن‌ها را به دست گرفتند.

همچنین نیروی دریایی اشغالگر به کاروان «ناوگان الصمود» دستور داده است مسیر خود را به سمت بندر اشدود تغییر دهد.

بازداشت فعالان و خبرنگار الجزیره در کاروان صمود

در همین حال، کاروان دریایی صمود اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی تمامی سرنشینان کشتی «سایروس» را بازداشت کرده‌اند.

در میان بازداشت‌شدگان، خبرنگار شبکه الجزیره مباشر نیز حضور دارد.

همچنین شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتباط با دو خبرنگار این شبکه، «لطفی حجی» و «یونس آیت یاسین»، که بر روی کشتی‌های کاروان صمود حضور داشتند، قطع شده است.