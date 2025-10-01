En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

توقیف ‌دو کشتی ناوگان الصمود توسط اسرائیل

به گفته این منابع، دو کشتی «ألما» و «سایروس» از سوی ارتش اسرائیل توقیف شده‌اند. 
کد خبر: ۱۳۳۱۸۳۳
| |
1888 بازدید

توقیف ‌دو کشتی ناوگان الصمود توسط اسرائیل

به گزارش تابناک، رسانه‌های عبری گزارش دادند که نیروهای دریایی رژیم صهیونیستی با صعود به تعدادی از شناورهای «ناوگان الصمود» کنترل آن‌ها را به دست گرفتند. 

به گفته این منابع، دو کشتی «ألما» و «سایروس» از سوی ارتش اسرائیل توقیف شده‌اند. 

همچنین نیروی دریایی اشغالگر به کاروان «ناوگان الصمود» دستور داده است مسیر خود را به سمت بندر اشدود تغییر دهد.

بازداشت فعالان و خبرنگار الجزیره در کاروان صمود

در همین حال، کاروان دریایی صمود اعلام کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی تمامی سرنشینان کشتی «سایروس» را بازداشت کرده‌اند.

در میان بازداشت‌شدگان، خبرنگار شبکه الجزیره مباشر نیز حضور دارد.

همچنین شبکه الجزیره اعلام کرد که ارتباط با دو خبرنگار این شبکه، «لطفی حجی» و «یونس آیت یاسین»، که بر روی کشتی‌های کاروان صمود حضور داشتند، قطع شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل فلسطین غزه کشتی شناور الصعود توقیف ناوگان صعود
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تماس تلفنی ترامپ با امیر قطر
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aTB
tabnak.ir/005aTB