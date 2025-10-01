En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تصادف زنجیره‌ای در محور کامیاران با ۵ کشته و مصدوم

رئیس اورژانس کردستان گفت: تصادف زنجیره‌ای در محور کامیاران- پالنگان منجر به جان‌باختن یک نفر و مصدومیت چهار نفر دیگر شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۳۰
| |
297 بازدید
تصادف زنجیره‌ای در محور کامیاران با ۵ کشته و مصدوم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بابک هدایی، رئیس اورژانس استان کردستان اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۹ عصر امروز، گزارشی از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۲۵ محور کامیاران به سمت پالنگان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه که میان ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکان رخ داد، یکی از سرنشینان در صحنه جان باخت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان ادامه داد: چهار نفر دیگر هم در جریان این سانحه دچار مصدومیت شدند که توسط کارشناسان اورژانس پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کردستان کامیاران تصادف رانندگی تصادف زنجیره ای کشته و مصدوم خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصادف زنجیره‌ای در خراسان‌شمالی با ۱۴ کشته و مصدوم
سه کشته در پی تصادف شدید ۲۰۷ با سمند
۴ کشته در تصادف دلخراش مسیر مهران ـ دهلران
۱۰ مصدوم در پی تصادف شدید پژو و روآ در کامیاران
تصادف زنجیره‌ای مرگبار ۵ خودرو در جاده شاندیز
تصادف زنجیره‌ای در البرز با ۲ کشته و ۱۱ مصدوم
تصادف زنجیره‌ای در تربت حیدریه با ۱۰ کشته و مجروح
تصادف شدید در محور سقز با ۱۰ کشته و مصدوم
تصادف سه خودرو در کرمانشاه با ۹ کشته و مجروح
تصادف زنجیره‌ای در ایلام با یک کشته و سه مصدوم
۲ کشته و ۴۱ مصدوم در روز پرحادثه سمنان
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aT8
tabnak.ir/005aT8