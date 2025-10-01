به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، بابک هدایی، رئیس اورژانس استان کردستان اظهار کرد: ساعت ۱۸:۲۹ عصر امروز، گزارشی از وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در کیلومتر ۲۵ محور کامیاران به سمت پالنگان به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس از نزدیک‌ترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه که میان ۲ دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پیکان رخ داد، یکی از سرنشینان در صحنه جان باخت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کردستان ادامه داد: چهار نفر دیگر هم در جریان این سانحه دچار مصدومیت شدند که توسط کارشناسان اورژانس پس از اقدامات اولیه درمانی در محل، برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان سینا کامیاران منتقل شدند.