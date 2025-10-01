در جنگ ۱۲ روزه محکم جلوی استکبار ایستادیم

سردار کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت:امروز جبهه باطل با همه توان به میدان آمده و همه ابزار و امکاناتش را نیز آورده؛ لذا باید ما هم محکم در مقابل این جبهه بایستیم.

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، سردار سرتیپ پاسدار «محمد کرمی» فرمانده نیروی زمینی سپاه در آئین اختتامیه مسابقات سراسری قرآن کریم (ویژه کارکنان پایور، وظیفه و وابستگان) نیروی زمینی سپاه که شامگاه امشب در مجتمع فتح المبین این نیرو برگزار شد، اظهار داشت: قرآن، نور، کتاب زندگی و چراغ راه ما است.

وی ادامه داد: قرآن بهترین دستور العمل زندگی ما است و همه ابعاد زندگی انسان از جمله اقتصاد، فرهنگ و جامعه و روابط اجتماعی را در برمی‌گیرد.

فرمانده نیروی زمینی سپاه عنوان کرد: روش، رفتار و اراده قاریان حائز اهمیت است؛ همچنین باید از فرصت نشر فرهنگ قرآن استفاده کنیم تا نیروی زمینی سپاه یک نیروی زمینی قرآنی شود.

سردار کرمی تاکید کرد: اگر با قرآن مأنوس شوید یعنی همه عالم را دارید و نمی‌هراسید؛ اگر نیروی زمینی سپاه قرآنی باشد در سخت‌ترین شرایط می‌ایستد چرا که خدا کمک کننده در شرایط سخت و دشوار خواهد بود.

فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات استکبار در سال‌های اخیر علیه مظلومان جهان، تاکید کرد: امروز جبهه باطل با همه توان به میدان آمده و همه ابزار و امکاناتش را نیز آورده؛ لذا باید ما هم محکم بایستیم و از قرآن جهت پیشرفت فناوری کمک بگیریم.

وی یادآور شد: قرآن معجزه و کلام الهی است و باید در این حوزه گام برداریم؛ چرا که هزینه کردن در قرآن نوعی سرمایه گذاری است.

فرمانده نیروی زمینی سپاه همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه دشمن با همه توان به میدان آمد؛ اما شجاعت رزمندگان موجب شد تا ایران محکم بایستد و این عنایت الهی است؛ همچنین رزمندگان ما در جنگ ۱۲ روزه جانانه ایستادند و با خدا معامله کردند.

سردار کرمی همچنین با اشاره به توطئه‌های دشمنان در جنگ ۱۲ روزه، گفت: اگر یک سری تجهیزات پیشرفته از دشمن دیدیم نباید عقب بکشیم تا بتوانیم در جنگ اراده‌ها پیروز شویم.

وی با بیان اینکه قدرت‌های دنیایی در مقابل قدرت خدا ناچیز هستند، ادامه داد: راه حق مشکلات زیاد دارد و اگر بخواهید بایستید سختی زیاد دارد، اما باید محکم بایستیم؛ این وعده الهی است که هر کس بایستد پیروز است.

سردار کرمی با اشاره به اینکه با ذکر خدا دل‌ها آرام می‌گیرد، افزود: مستحکم‌ترین تکیه گاه، خدای متعال است و اگر به او تکیه کنیم پیروز خواهیم شد.