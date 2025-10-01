به گزارش تابناک تسنیم، پایگاه خبری وای نت در خبری اعلام کرد ترافیک هوایی در فرودگاه بن گوریون ساعت ۱:۵۵ بعد از ظهر به وقت محلی به حالت تعلیق درآمد و فردا، با پایان یوم کیپور، از سر گرفته خواهد شد.
به زعم این رسانه عبری زبان این فرودگاه در عصر یوم کیپور فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
ترافیک هوایی در فرودگاه رامون ساعت ۱۱:۳۰ صبح به حالت تعلیق درآمد و گفته میشود جمعه ساعت ۶ صبح از سر گرفته خواهد شد.
ترافیک هوایی در فرودگاه حیفا ساعت ۲ بعد از ظهر به حالت تعلیق درآمد و جمعه ساعت ۷ صبح از سر گرفته خواهد شد.
به گزارش این رسانه عبری زبان شرکتهای اتوبوسرانی مسیرهای اتوبوسهای بین شهری و درون شهری را به حالت تعلیق درآوردهاند. فعالیت اتوبوسهای بین شهری به تدریج فردا، در پایان یوم کیپور، از سر گرفته خواهد شد.
راهآهن اسرائیل خدمات قطار را در سراسر فلسطین اشغالی به حالت تعلیق درآورده است و روز جمعه از سر گرفته خواهد شد.
قطار سبک شهری قدس در پایان یوم کیپور ساعت ۸:۳۰ شب و در گوش دان ساعت ۹:۳۰ شب فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
یسرائیل هیوم هم در این رابطه گزارش داد: از عصر یوم کیپور که از امروز (چهارشنبه) آغاز میشود، تا پایان فردا، انتظار میرود تغییراتی در ترتیبات روند ترافیکی و حمل و نقل عمومی در سراسر (فلسطین اشغالی)، مانند هر سال، رخ دهد؟!