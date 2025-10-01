En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعطیلی فرودگاه‌ها و توقف قطارها در اراضی اشغالی

تمامی خدمات حمل و نقل در رژیم صهیونیستی از امروز ظهر متوقف شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۸۲۰
| |
451 بازدید
تعطیلی فرودگاه‌ها و توقف قطارها در اراضی اشغالی

به گزارش تابناک تسنیم، پایگاه خبری وای نت در خبری اعلام کرد ترافیک هوایی در فرودگاه بن گوریون ساعت ۱:۵۵ بعد از ظهر به وقت محلی به حالت تعلیق درآمد و فردا، با پایان یوم کیپور، از سر گرفته خواهد شد.

به زعم این رسانه عبری زبان این فرودگاه در عصر یوم کیپور فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

ترافیک هوایی در فرودگاه رامون ساعت ۱۱:۳۰ صبح به حالت تعلیق درآمد و گفته می‌شود جمعه ساعت ۶ صبح از سر گرفته خواهد شد.

ترافیک هوایی در فرودگاه حیفا ساعت ۲ بعد از ظهر به حالت تعلیق درآمد و جمعه ساعت ۷ صبح از سر گرفته خواهد شد.

به گزارش این رسانه عبری زبان شرکت‌های اتوبوس‌رانی مسیر‌های اتوبوس‌های بین شهری و درون شهری را به حالت تعلیق درآورده‌اند. فعالیت اتوبوس‌های بین شهری به تدریج فردا، در پایان یوم کیپور، از سر گرفته خواهد شد.

راه‌آهن اسرائیل خدمات قطار را در سراسر فلسطین اشغالی به حالت تعلیق درآورده است و روز جمعه از سر گرفته خواهد شد.

 قطار سبک شهری قدس در پایان یوم کیپور ساعت ۸:۳۰ شب و در گوش دان ساعت ۹:۳۰ شب فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

یسرائیل هیوم هم در این رابطه گزارش داد: از عصر یوم کیپور که از امروز (چهارشنبه) آغاز می‌شود، تا پایان فردا، انتظار می‌رود تغییراتی در ترتیبات روند ترافیکی و حمل و نقل عمومی در سراسر (فلسطین اشغالی)، مانند هر سال، رخ دهد؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل فرودگاه تعطیلی خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار و تهدید وزیر جنگ اسرائیل علیه ساکنان غزه
دفاع وقیحانه نماینده آمریکا از وتوی آتش‌بس در غزه
طرح صلح ترامپ برای غزه و تاثیر آن بر  ژئواکونومی خاورمیانه
کنترل غزه در «دست شیطان»؛ جزئیات طرح ترامپ برای غزه
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005aSy
tabnak.ir/005aSy