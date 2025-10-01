En
راننده اتوبوس حادثه دیده دانشجویان سمنان دستگیر شد

سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از دستگیری راننده اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی سرخه خبر داد
راننده اتوبوس حادثه دیده دانشجویان سمنان دستگیر شد

به گزارش تابناک، حجت الاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی دادگستری سمنان از دستگیری راننده اتوبوس حادثه دیده دانشگاه علوم پزشکی سمنان خبر داد و بیان کرد: تحقیقات برای پی بردن به حقیقت این حادثه تلخ ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طی بررسی‌ها مشخص شده که راننده در هنگام تصادف اتوبوس دانشجویان خواب آلود بوده است افزود: از آنجا که راننده از تامین وثیقه کیفری مناسب ناتوان ماند راهی زندان شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ادامه روند تحقیقات قضایی و انتظامی بیان کرد: میزان دقیق قصور راننده اتوبوس در دست بررسی قرار دارد.

اکبری همچنین گزارش‌ها و ادعاها درباره نارضایتی از سرویس انتقال دانشجویان نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع نیز در دست تحقیق قرار دارد و با مقصران برخورد می‌شود

