مؤثرترین داروی طبیعی برای نفخ و آروغ بدبو

آویشن یکی از مؤثرترین داروهای طبیعی برای درمان اختلالات گوارشی مانند تخامه (رودل)، نفخ شکم و آروغ‌های بدبو است.
مؤثرترین داروی طبیعی برای نفخ و آروغ بدبو

یک متخصص طب سنتی ایرانی، درباره خواص درمانی آویشن گفت: این گیاه کوچک و خوش‌عطر، یکی از مؤثرترین دارو‌های طبیعی برای درمان اختلالات گوارشی مانند تخامه (رودل)، نفخ شکم و آروغ‌های بدبو است.

به گزارش تابناک به نقل ازهمشهری آنلاین، وی افزود: آویشن از دیدگاه طب سنتی دارای طبع گرم و خشک است و برای افرادی که پس از مصرف غذا‌های سنگین مانند کله‌پاچه یا حلیم دچار سنگینی، سوءهاضمه و دل‌درد می‌شوند، بسیار مفید است. مصرف دمنوش آویشن پس از غذا‌های چرب و سنگین به هضم بهتر و جلوگیری از تجمع غذا در معده کمک می‌کند.

این متخصص طب سنتی توصیه کرد: استفاده از پودر آویشن روی غذا‌های فست‌فودی می‌تواند به خنثی کردن اثرات مضر آنها کمک کند. این گیاه نه‌تنها معده را تقویت می‌کند، بلکه با کاهش تخمیر غذا در معده، به رفع آروغ بدبو و نفخ نیز کمک می‌نماید.

وی با اشاره به خواص ضدمیکروبی و ضدقارچی آویشن گفت: این گیاه به دلیل ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، در تقویت سیستم ایمنی، درمان سرماخوردگی، سرفه و گلودرد نیز نقش دارد. آویشن خاصیت خلط‌آور و ضدالتهابی دارد و در شربت‌های ضدسرفه و دارو‌های گیاهی ضدعفونت تنفسی به کار می‌رود.

آویشن و مزاج افراد

از آنجا که آویشن طبع گرم و خشک دارد، مصرف زیاد آن برای افراد گرم‌مزاج (خصوصاً صفراوی‌ها) مناسب نیست و ممکن است باعث افزایش حرارت بدن، خشکی گلو و حتی تحریک سرفه‌های خشک شود. به همین دلیل، طب سنتی توصیه می‌کند آویشن را به همراه گیاهان ملایم‌تر مانند عناب، سپستان، بنفشه و ختمی مصرف کنید تا اثر آن متعادل شود.

موارد احتیاط و منع مصرف آویشن

خانم‌های باردار و شیرده باید از مصرف زیاد آویشن خودداری کنند، چراکه ممکن است باعث تحریک رحم و افزایش خطر سقط شود.

افرادی که به گیاهان خانواده نعناع (مانند پونه، رزماری) حساسیت دارند، ممکن است به آویشن نیز واکنش نشان دهند.

مبتلایان به بیماری‌های قلبی، مشکلات انعقاد خون، یا افرادی که داروی رقیق‌کننده خون یا شیمی‌درمانی مصرف می‌کنند، باید پیش از مصرف آویشن با پزشک مشورت کنند.

جمع‌بندی

آویشن نه‌تنها ادویه‌ای معطر برای طعم‌دهی غذاهاست، بلکه یک داروی طبیعی مؤثر برای بهبود عملکرد گوارش، کاهش نفخ، درمان تخامه و آروغ‌های بدبو نیز به شمار می‌رود. البته برای بهره‌مندی ایمن از خواص آن، شناخت مزاج خود و توجه به احتیاط‌های پزشکی ضروری است.

