به گزارش تابناک؛ شیر زردچوبه اغلب در کافیشاپها "لاته زردچوبه" نامیده میشود و قدرت واقعی آن در سنت جاودانهاش نهفته است که نسلها را به طور خاموش حمایت کرده است. طبق گزارشی که توسط تایمز هند منتشر شده است، ۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب وجود دارد، البته اگر به درستی تهیه شود:
۱. آرامش در هر جرعه
گرما عضلات خسته را شل میکند و مفاصل دردناک را تسکین میدهد. با هر جرعه، بدن به نظر میرسد که آرام میشود، سبکتر و راحتتر میشود، گویی برای استراحت آماده میشود. در حالی که زردچوبه بیسروصدا اثر ضد التهابی خود را اعمال میکند، شیر اثر تسکیندهندهای دارد که خواب را تسهیل میکند.
۲. ایمنی بدن را تقویت میکند
کورکومین، ترکیب اصلی زردچوبه، ایمنی طبیعی شما را تقویت میکند. با گذشت زمان، انعطافپذیری را افزایش میدهد و آمادگی بدن شما را برای چالشهای روزانه بهبود میبخشد. شب به شب، بدن بیسروصدا خود را در برابر سرماخوردگی، آنفولانزا و خستگی فصلی مسلح میکند.
۳. تضمین خواب عمیقتر
یک راز خاص در نوشیدن آهسته شیر زردچوبه قبل از خواب وجود دارد - گرما و طعم لطیف آن به بدن میگوید که وقت آرامش است. حتی فقط نگه داشتن فنجان به یک آیین تبدیل میشود و ذهن را به همان اندازه که حواس را آرام میکند، آرامش میبخشد. برای بسیاری، مانند تفاوت بین خیره شدن به سقف در ساعت ۳ صبح و فرو رفتن در یک خواب عمیق و بدون وقفه است.
۴. تسکین معده
شیر زردچوبه میتواند به طور غیرمنتظرهای آرامشبخش باشد. گرمای آن معده را آرام میکند و ناراحتی بعد از غذا را کاهش میدهد. نفخ را آرام میکند و به هضم غذا کمک میکند و به شما کمک میکند از یک خواب آرام و راحت لذت ببرید.
۵. تقویت خلق و خو
زردچوبه با سطح سروتونین بهتر مرتبط است و میل کردن یک نوشیدنی گرم و آشنا در شب به ویژه لذتبخش است. تقویت خلق و خو به تسکین استرس یا اضطراب مداوم کمک میکند.
۶. سلولهای شما را ترمیم میکند
خواب زمانی است که بدن شما بهبود مییابد. با استراحت، آنتیاکسیدانهای موجود در زردچوبه، آسیبها را در سطح سلولی ترمیم میکنند. با گذشت زمان، این به معنای داشتن پوستی سالمتر، بهبودی سریعتر و صبحی شادابتر به جای صبحی گرفته است.
۷. تسکین گلودرد
شیر گرم تسکیندهنده گلودرد است و زردچوبه طلایی به آرامی بدن خسته را آرام میکند. این یک نوع تسکین طبیعی عمیق، پایدار و ساده است، نه از یک داروخانه مدرن شلوغ، بلکه از قلب یک آشپزخانه باستانی.
طرز تهیه
یک فنجان شیر تازه و سالم را به آرامی و با احتیاط گرم کنید و مراقب باشید که نجوشد. به تدریج نصف قاشق چایخوری پودر زردچوبه و کمی فلفل سیاه اضافه کنید تا به بدن شما کمک کند تمام مزایای سلامتی و درمانی را به طور طبیعی، آسان و مؤثر جذب کند.
میتوانید کمی زنجبیل تازه رنده شده یا یک چوب دارچین معطر برای گرمای بیشتر و طعم غنی و معطر اضافه کنید. همچنین میتوانید مقداری زعفران، هل آسیاب شده یا حتی کمی جوز هندی روی آن بپاشید تا فنجان شما لوکستر و با طراوتتر شود. از روی حرارت بردارید و با کمی عسل شیرین کنید.