En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب

کورکومین که ترکیب اصلی زردچوبه است، ایمنی طبیعی شما را تقویت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۷۸۷
| |
223 بازدید

۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب

به گزارش تابناک؛ شیر زردچوبه اغلب در کافی‌شاپ‌ها "لاته زردچوبه" نامیده می‌شود و قدرت واقعی آن در سنت جاودانه‌اش نهفته است که نسل‌ها را به طور خاموش حمایت کرده است. طبق گزارشی که توسط تایمز هند منتشر شده است، ۷ دلیل برای نوشیدن یک فنجان شیر زردچوبه قبل از خواب وجود دارد، البته اگر به درستی تهیه شود:

۱. آرامش در هر جرعه

گرما عضلات خسته را شل می‌کند و مفاصل دردناک را تسکین می‌دهد. با هر جرعه، بدن به نظر می‌رسد که آرام می‌شود، سبک‌تر و راحت‌تر می‌شود، گویی برای استراحت آماده می‌شود. در حالی که زردچوبه بی‌سروصدا اثر ضد التهابی خود را اعمال می‌کند، شیر اثر تسکین‌دهنده‌ای دارد که خواب را تسهیل می‌کند.

۲. ایمنی بدن را تقویت می‌کند

کورکومین، ترکیب اصلی زردچوبه، ایمنی طبیعی شما را تقویت می‌کند. با گذشت زمان، انعطاف‌پذیری را افزایش می‌دهد و آمادگی بدن شما را برای چالش‌های روزانه بهبود می‌بخشد. شب به شب، بدن بی‌سروصدا خود را در برابر سرماخوردگی، آنفولانزا و خستگی فصلی مسلح می‌کند.

۳. تضمین خواب عمیق‌تر

یک راز خاص در نوشیدن آهسته شیر زردچوبه قبل از خواب وجود دارد - گرما و طعم لطیف آن به بدن می‌گوید که وقت آرامش است. حتی فقط نگه داشتن فنجان به یک آیین تبدیل می‌شود و ذهن را به همان اندازه که حواس را آرام می‌کند، آرامش می‌بخشد. برای بسیاری، مانند تفاوت بین خیره شدن به سقف در ساعت ۳ صبح و فرو رفتن در یک خواب عمیق و بدون وقفه است.

۴. تسکین معده

شیر زردچوبه می‌تواند به طور غیرمنتظره‌ای آرامش‌بخش باشد. گرمای آن معده را آرام می‌کند و ناراحتی بعد از غذا را کاهش می‌دهد. نفخ را آرام می‌کند و به هضم غذا کمک می‌کند و به شما کمک می‌کند از یک خواب آرام و راحت لذت ببرید.

۵. تقویت خلق و خو

زردچوبه با سطح سروتونین بهتر مرتبط است و میل کردن یک نوشیدنی گرم و آشنا در شب به ویژه لذت‌بخش است. تقویت خلق و خو به تسکین استرس یا اضطراب مداوم کمک می‌کند.

۶. سلول‌های شما را ترمیم می‌کند

خواب زمانی است که بدن شما بهبود می‌یابد. با استراحت، آنتی‌اکسیدان‌های موجود در زردچوبه، آسیب‌ها را در سطح سلولی ترمیم می‌کنند. با گذشت زمان، این به معنای داشتن پوستی سالم‌تر، بهبودی سریع‌تر و صبحی شاداب‌تر به جای صبحی گرفته است.

۷. تسکین گلودرد

شیر گرم تسکین‌دهنده گلودرد است و زردچوبه طلایی به آرامی بدن خسته را آرام می‌کند. این یک نوع تسکین طبیعی عمیق، پایدار و ساده است، نه از یک داروخانه مدرن شلوغ، بلکه از قلب یک آشپزخانه باستانی.

طرز تهیه

یک فنجان شیر تازه و سالم را به آرامی و با احتیاط گرم کنید و مراقب باشید که نجوشد. به تدریج نصف قاشق چایخوری پودر زردچوبه و کمی فلفل سیاه اضافه کنید تا به بدن شما کمک کند تمام مزایای سلامتی و درمانی را به طور طبیعی، آسان و مؤثر جذب کند.

می‌توانید کمی زنجبیل تازه رنده شده یا یک چوب دارچین معطر برای گرمای بیشتر و طعم غنی و معطر اضافه کنید. همچنین می‌توانید مقداری زعفران، هل آسیاب شده یا حتی کمی جوز هندی روی آن بپاشید تا فنجان شما لوکس‌تر و با طراوت‌تر شود. از روی حرارت بردارید و با کمی عسل شیرین کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیر زردچوبه کورکومین
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقش یک ادویه محبوب در مدیریت کبد چرب
مقایسه شیر جو دوسر و شیر گاو: کدام بهتر است؟
شیر رایگان در کدام مدارس توزیع می‌شود؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۷ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۲ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۵۲ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۴ نظر)
اظهارات بحث برانگیز در صداوسیما درباره برداشتن روسری  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005aSR
tabnak.ir/005aSR