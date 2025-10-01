به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علی پروین، درباره شرایط پرسپولیس در لیگ بیستوپنجم اظهار کرد: به هر حال پرسپولیس آن طور که هواداران انتظار دارند نتیجه نگرفته است، اما سایر تیمهای مدعی هم نتایج خوبی نگرفتهاند که این موضوع باعث شده فاصله امتیازها کم باشد.
او همچنین درباره حضور وحید هاشمیان روی نیمکت پرسپولیس هم گفت: به نظرم باید صبر کنیم ببینیم چه میشود، تا الان که نتایج آن طور که هواداران انتظار دارند نبوده است. پرسپولیس باید ببرد و هوادار هم از این تیم فقط برد میخواهد.
پروین در بخش دیگری از صحبتهای خود در پاسخ به سوالی درباره عملکرد رضا درویش و اینکه هواداران خواستار کنارهگیریاش شدهاند گفت: با این شرایط اگر من جای آقای درویش بودم میرفتم، اما به هر حال او چنین تصمیمی نگرفته است. روز اولی که او را به پرسپولیس آوردند همه گفتند کار من بوده، اما من هیچ دخالتی در انتخاب درویش برای مدیرعاملی پرسپولیس نداشتم، البته میدانم چه کسانی او را آوردند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا رضا درویش در تصمیماتش با او مشورت میکند یا خیر؟ هم گفت: اصلا دخالتی در امور پرسپولیس ندارم. از زمانی که درویش انتخاب شد، بارها شایعه درست کردند که من در تصیمات درویش نقش دارم، اما این موضوع اصلا درست نیست. قبلا گفتهام، الان هم خیلی جدی میگویم که دخالتی در امور پرسپولیس ندارم.
او درباره اینکه آیا پرسپولیس باید وحید هاشمیان ادامه بدهد یا خیر؟ گفت: باید زمان بدهند تا بیینیم چه میشود. همانطور که گفتم پرسپولیس باید ببرد، چون هوادار فقط برد میخواهد.
پروین همچنین درباره روند آمادهسازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جامجهانی ۲۰۲۶ گفت: تیم ملی باید با تیمهای قدرتمند دنیا بازی کند تا نقاط ضعف خود را بشناسد. چه ایرادی دارد در بازیهای دوستانه ببازند؟ نباید از باخت بترسند، باید بازی کنند تا ضعفهای تیم مشخص شود.