هاوال H۶ هیبریدی یکی از محصولات شاخص شرکت گریت‌وال چین است که از سال ۲۰۱۱ روی خط تولید قرار دارد و در بازار‌های متعددی ازجمله چین، تایلند و کشور‌های حوزه خلیج فارس عرضه می‌شود.

به گزارش تابناک، هرچند از زمان رونمایی این مدل تغییرات اساسی در طراحی رخ نداده، اما H۶ هیبریدی همچنان چهره‌ای مدرن و عضلانی دارد. جلوپنجره بزرگ موسوم به «کهکشانی» و چراغ‌های عقب به هم پیوسته، ظاهری هماهنگ ایجاد کرده‌اند. با این حال، برخی جزئیات مانند رنگ فسفری تزئینی یا نشان آبی‌رنگ هاوال ممکن است سلیقه‌ای و بحث‌برانگیز باشد.

فضای کابین ساده و کاربردی طراحی شده و کیفیت متریال در سطح قابل قبولی است. با توجه به فاصله محوری ۲۷۳۸ میلیمتری، فضای پای سرنشینان به‌ویژه در ردیف عقب مناسب است. با این وجود، ظرفیت ۴۰۷ لیتری صندوق عقب یکی از نقاط ضعف H۶ در مقایسه با رقبا محسوب می‌شود.

هاوال H۶ هیبریدی از ترکیب موتور ۱.۵ لیتری توربو با کد GW۴B۱۵D و یک موتور الکتریکی بهره می‌برد. مجموع توان این سیستم به ۲۴۳ اسب‌بخار و ۵۳۰ نیوتن‌متر گشتاور می‌رسد که روی کاغذ رقم چشمگیری است. انتقال قدرت نیز از طریق گیربکس دو سرعته DHT انجام می‌شود.

در رانندگی شهری، عملکرد خودرو سریع و بی‌صدا است و حالت تمام‌برقی تا حدود سرعت ۵۰ کیلومتر تجربه‌ای نرم و بدون لرزش به راننده می‌دهد. با این حال، ظرفیت پایین باتری (۱.۷ کیلووات ساعت) موجب می‌شود موتور بنزینی خیلی زود وارد مدار شود و در مسیر‌های طولانی یا سربالایی‌ها بخش عمده بار حرکتی بر دوش موتور احتراقی بیفتد. به همین دلیل، شتاب ثانویه در جاده‌های کوهستانی چندان چشمگیر نیست. شتاب صفر تا ۱۰۰ این خودرو حدود ۹.۳ ثانیه و حداکثر سرعت ۱۸۰ کیلومتر در ساعت اعلام شده است.

مصرف سوخت ترکیبی هاوال H۶ هیبریدی حدود ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است که برای یک کراس‌اوور ۱۷۲۰ کیلوگرمی عددی قابل قبول محسوب می‌شود. باک ۶۱ لیتری آن نیز برد تقریبی ۷۵۰ کیلومتر را فراهم می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که H۶ در زمینه اقتصادی بودن سوخت، برتری ویژه‌ای نسبت به رقبای غیرهیبریدی داخلی دارد.

این خودرو بر پایه پلتفرم «LEMON» هاوال ساخته شده و از سیستم تعلیق مک‌فرسون در جلو و مولتی‌لینک در عقب بهره می‌برد. سواری نرم و راحت است، اما حرکات گهواره‌ای در عقب و کمی تلاطم روی دست‌انداز‌ها مشاهده می‌شود. هندلینگ در حد متوسط ارزیابی می‌شود؛ پایدارتر از برخی کراس‌اوور‌های چینی، اما فاقد دقت خودرو‌های اروپایی.

هاوال H۶ توانسته ۵ ستاره ایمنی CNCAP را دریافت کند و مجهز به طیف گسترده‌ای از سیستم‌های ایمنی فعال و غیرفعال است؛ ازجمله ترمز اضطراری خودکار، کروز کنترل تطبیقی، هشدار نقطه کور و سیستم رانندگی نیمه‌خودران سطح دو پلاس. با این حال، عملکرد ترمز‌ها چندان قوی نیست و برای ترمزگیری مؤثر نیاز به فشار بیشتری روی پدال وجود دارد.

H۶ هیبریدی از نظر تجهیزات رفاهی در رده خودرو‌های فول‌آپشن قرار می‌گیرد. نمایشگر ۱۲.۳ اینچی، پشت‌آمپر دیجیتال ۱۰.۲۵ اینچی، شارژر بی‌سیم، سانروف پانورامیک، صندوق برقی، صندلی برقی راننده با گرم‌کن، دوربین ۳۶۰ درجه و سیستم تهویه دوگانه ازجمله امکانات استاندارد آن است. این سطح از تجهیزات باعث شده H۶ یکی از کامل‌ترین گزینه‌ها در بین کراس‌اوور‌های چینی موجود در ایران باشد.

هاوال H۶ هیبریدی خودرویی جادار، مجهز و از نظر مصرف سوخت بهینه است که نیاز‌های یک خانواده شهری را به خوبی پاسخ می‌دهد. امکانات ایمنی و رفاهی گسترده نیز ارزش افزوده مهمی برای آن محسوب می‌شود.

با این حال، قیمت بالا در بازار آزاد (نزدیک به ۳ میلیارد تومان)، باتری کوچک و شتاب نه‌چندان قوی در مسیر‌های سخت، نقاط ضعفی هستند که نمی‌توان نادیده گرفت. همچنین ظرفیت محدود صندوق عقب و ترمز‌های متوسط، در کنار رقبای تازه‌وارد چینی، می‌تواند انتخاب خریداران را دشوار کند.

با وجود تمام نکات مثبت فنی و رفاهی، تجربه مالکیت هاوال H۶ هیبریدی تا حد زیادی به خدمات پس از فروش گروه بهمن وابسته است و این بخش چندان بی‌نقص نیست. شبکه نمایندگی‌ها و مراکز خدماتی اگرچه سرویس‌های دوره‌ای و قطعات یدکی را ارائه می‌کنند، اما تاخیر در تأمین قطعات تخصصی و الکتریکی یکی از مشکلات قابل توجه است. ظرفیت پایین باتری و فشار کاری بیشتر بر موتور بنزینی باعث شده سرویس‌های دوره‌ای اهمیت حیاتی پیدا کنند و کوچک‌ترین تأخیر می‌تواند به کاهش عملکرد خودرو منجر شود.

البته که با به بازی آمدن ایران خودرو برای مونتاژ این خودرو به نام " شوال " باید دید تا این دو خودروساز یا شاید مونتاژ کار کدام یک میتوانند خدمات بهتری به مشتریان خود ارائه دهند.

علاوه بر این، هزینه بالای خدمات و قطعات یدکی وارداتی و اجرت نسبتا زیاد نمایندگی‌ها برای بخش‌های الکتریکی و سرویس‌های تخصصی، از دیگر نقاط ضعف محسوب می‌شود. طرح‌های تخفیف و رایگان نیز محدود به مناسبت‌های خاص هستند و همه مالکین نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند. گزارش‌ها و بازخورد‌های کاربران نشان می‌دهد که زمان پاسخ‌دهی نمایندگی‌ها و کیفیت اجرای برخی خدمات گاهی رضایت‌بخش نیست و این مسئله می‌تواند حس اطمینان کامل به خدمات پس از فروش را کاهش دهد مخصوصا در خصوص ایران خودرو که با توجه به عمق استراتژیک تعمیرگاه های خود در حال حاضر خدمات مطلوبی به همین چند مدل محدود خودرو های تولید و یا مونتاژی خود نیز ارائه نمیکند ، گروه بهمن هم زمانی دور آن موقع که یکه تاز ورود و مونتاژ مزدا به ایران بود اغلب مشتریان از خدمات آن راضی بودند اما بسیاری از همین مشتری ها به دلیل نبود تعمیرگاه و نمایندگی در مبدا شهرهایشان مجبور بودند به تهران یا 4 شهر هاب مرکزی تعمیرگاهی گروه بهمن مراجعه کنند .

در نهایت، خریداران H۶ هیبریدی باید علاوه بر ویژگی‌های فنی و رفاهی خودرو، این محدودیت‌ها و ضعف‌های خدمات پس از فروش را در نظر داشته باشند، زیرا تجربه مالکیت واقعی تا حد زیادی به تعهد و عملکرد مراکز خدماتی وابسته است پس باید واقع بین بود ، خودروی هیبرید به همان اندازه که کم هزینه است ، پر هزینه هم هست ، هیچ کس نمیتواند عمر دقیق و ساعتی باتری یک خودرو هیبرد را حدس بزند این موضوع بستگی کامل و عمقی به مصرف کننده دارد اما بعد از تمام شدن عمر باتری و حتی نیاز به یک قطعه معمولی در موتور یا گیربکس ، آیا نمایندگی قطعه ای برای ارائه دارد یا نه ؟ آیا میتوان روی حرف نمایندگی و شرکت های مونتاژ کننده مبنی بر تایم و مدت گارانتی حساب کرد یا نه ؟