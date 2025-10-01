واکنش فدراسیون دوومیدانی به همکاری با مربی دوپینگی!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فدراسیون دوومیدانی ایران بهتازگی همکاری با یک مربی اهل بوتسوانا را آغاز کرده؛ مربیای که پیشتر به دلیل دوپینگ سه سال از فعالیت محروم بود و تازه دوران محرومیتش را پشتسر گذاشته است.
با وجود سابقه دوپینگ، مسئولان فدراسیون تصمیم دارند یک ماه او را در تهران بهکار گیرند و در صورت رضایت، قرارداد رسمی ببندند.
دبیر فدراسیون با تأیید آگاهی از پرونده دوپینگ این مربی گفت: «بحث دوپینگ او را میدانستیم اما اکنون محرومیتش به پایان رسیده است. چند مربی برای ارتقای سطح دوومیدانی کشور به ایران میآوریم و این مراحل با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان صورت میگیرد.»