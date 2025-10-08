En
کد خبر:۱۳۳۱۶۹۹
ریتم؛

سووشون ؛ علیرضا قربانی

سووشون قطعه‌ای از علیرضا قربانی متکی بر شعر محمد سلمانی و آهنگسازی علیرضا افکاری است که برای سریالی به همین نام ساخته شده است. اجرای این قطعه را در تابناک می‌شنوید.
