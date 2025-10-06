۱۴/مهر/۱۴۰۴
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۳۱۶۸۶
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
ریتم
بیقرار ؛ آرمان گرشاسبی
بیقرار قطعهای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و میشنوید.
برچسبها:
موسیقی
ریتم
ویدیو
موزیک ویدیو
فیلم
موزیک
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
آرمان گرشاسبی
موسیقی پاپ
ویدیوهای مرتبط
بیقرار ؛ آرمان گرشاسبی
بیقرار قطعهای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را میبینید و...
مینا ؛ همایون شجریان
مینا قطعهای از همایون شجریان به زبان کردی است. این قطعه متفاوت را در...
استفاده غیرمنتظره از امیر تتلو در برنامه رامبد جوان!
در قسمتی از برنامه کارناوال رامبد جوان آهنگ معروف امیر تتلو پخش شد و با...
اجرای دیدنی آهنگ عارف، داوران «صداتو» را شوکه کرد
اجرای فوقالعاده آهنگ خاطرهانگیز مرا ببوس از عارف توسط شرکتکننده...
گر به تو افتادم نظر ؛ محمدرضا شجریان
گر به تو افتادم نظر، یکی از غزلیات میرزا محمدطاهر وحید قزوینی (منشی و...
پاییز را به خاطر بسپار ؛ میلاد درخشانی
پاییز را به خاطر بسپار قطعهای از میلاد درخشانی در قالب یک دو نوازی تار...
سولوی باروک برای ابوا ؛ تلمان
یک سولوی باروک که برای سولوی ابوا ساخته شده را با اجرای گیورگ فیلیپ...
خنده کنیم ما ؛ میلاد درخشانی
خنده کنیم ما قطعهای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است....
بگو چی شده عزیزم ؛ مهدی مقدم
بگو چی شده عزیزم یکی از قطعات مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی...
جزئیات بمب گذاری سازمان منافقین در کنسرت گوگوش
وقتی فائقه آتشین مشهور به گوگوش به همراه همسر وقتش مسعود کیمیایی با...
بنشین تماشایت کنم ؛ آرمان گرشاسبی
بنشین تماشایت کنم قطعهای از آرمان گرشاسبی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
کنسرت «آقای جدی میفرمایید»!
«احمد خطر» که با لفظ «جدی میفرمایید» معروف شد نیز از برگزاری کنسرت خبر...
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؛ محمدرضا شجریان
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت و آتش دل، غزلهایی از حافظ است که محمدرضا...
پخش قطعه «اندک اندک جمع مستان میرسد» با کلک زدن به محمدعلی ابطحی!
تهیهکننده پیشکسوت رادیو درباره پخش قطعه «اندک اندک جمع مستان میرسد» در...
پخش دومین تکخوانی زن در صداوسیما
شبکه آموزش سیما در تیتراژ پایانی یکی از برنامههای تولیدی خود، از صدای...
سیروان خسروی پس از لغو کنسرتش توسط نیاوراننشینها: توان جنگیدن ندارم!
سیروان خسروی دیشب در سخنانی از لغو کنسرت های این خواننده و ایهام در...
حضور غیرمنتظره سارا منجزی در ختم امید جهان!
سارا منجزی، بازیگر و همسر محمد علیزاده «خواننده پاپ» در مراسم ختم امید...
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تصاویری جنجالی از کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس منتشر شده که...
اجرای سوزناک شهرام شکوهی در ختم امید جهان
در ختم امید جهان خواننده، شهرام شکوهی خواننده پاپ به اجرا پرداخت. حضور...
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
ویدیویی از کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری در فضای مجازی وایرال...
