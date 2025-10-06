بی‌قرار ؛ آرمان گرشاسبی بی‌قرار قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی است. اجرای زنده این قطعه را می‌بینید و...

مینا ؛ همایون شجریان مینا قطعه‌ای از همایون شجریان به زبان کردی است. این قطعه متفاوت را در...

استفاده غیرمنتظره از امیر تتلو در برنامه رامبد جوان! در قسمتی از برنامه کارناوال رامبد جوان آهنگ معروف امیر تتلو پخش شد و با...

گر به تو افتادم نظر ؛ محمدرضا شجریان گر به تو افتادم نظر، یکی از غزلیات میرزا محمدطاهر وحید قزوینی (منشی و...

پاییز را به خاطر بسپار ؛ میلاد درخشانی پاییز را به خاطر بسپار قطعه‌ای از میلاد درخشانی در قالب یک دو نوازی تار...

سولوی باروک برای ابوا ؛ تلمان یک سولوی باروک که برای سولوی ابوا ساخته شده را با اجرای گیورگ فیلیپ...

خنده کنیم ما ؛ میلاد درخشانی خنده کنیم ما قطعه‌ای از میلاد درخشانی آهنگساز، خواننده و نوازنده است....

بگو چی شده عزیزم ؛ مهدی مقدم بگو چی شده عزیزم یکی از قطعات مهدی مقدم خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی...

جزئیات بمب گذاری سازمان منافقین در کنسرت گوگوش وقتی فائقه آتشین مشهور به گوگوش به همراه همسر وقتش مسعود کیمیایی با...

بنشین تماشایت کنم ؛ آرمان گرشاسبی بنشین تماشایت کنم قطعه‌ای از آرمان گرشاسبی است. موزیک ویدیوی این قطعه را...

کنسرت «آقای جدی می‌فرمایید»! «احمد خطر» که با لفظ «جدی می‌فرمایید» معروف شد نیز از برگزاری کنسرت خبر...

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت ؛ محمدرضا شجریان حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت و آتش دل، غزل‌هایی از حافظ است که محمدرضا...

پخش دومین تک‌خوانی زن در صداوسیما شبکه آموزش سیما در تیتراژ پایانی یکی از برنامه‌های تولیدی خود، از صدای...

کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس! تصاویری جنجالی از کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس منتشر شده که...

اجرای سوزناک شهرام شکوهی در ختم امید جهان در ختم امید جهان خواننده، شهرام شکوهی خواننده پاپ به اجرا پرداخت. حضور...