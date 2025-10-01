En
الهام صالحی طلای پارادوومیدانی جهان را گرفت

الهام صالحی در پرتاب نیزه کلاس F۵۴ مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان مدال طلا گرفت؛ این دومین مدال صالحی در این رقابت ها است.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان، امروز (چهارشنبه ۹ مهر) با برگزاری رقابت‌های روز پنجم در هند پیگیری شد.

در جریان رقابت‌های امروز، الهام صالحی در پرتاب نیزه کلاس F ۵۴، موفق به کسب مدال طلا شد. این مدال طلا با رکورد ١٧.٠٦ که در پرتاب پنجم صالحی ثبت شد، به دست آمد.

این دومین مدال صالحی در مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان اشت، او روز گذشته هم زر پرتاب وزنه صاحب مدال برنز شد.

تا پیش از این تیم پارادوومیدانی ایران در مسابقات قهرمانی جهان صاحب ۴ مدال شده بود. امیرحسین علیپور و مهدی اولاد در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۱۱ به ترتیب صاحب مدال طلا و نقره شدند. امان الله پاپی در پرتاب نیزه کلاس F ۵۷ و الهام صالحی در پرتاب وزنه کلاس F ۵۴ صاحب مدال برنز شدند.. علیرضا مختاری در پرتاب وزنه کلاس F ۵۳ صاحب مدال نقره شد، اما به خاطر اعتراض به پرتاب‌های او، مدالش پس گرفته شد.

همچنین ظفر ذاکر هم در ماده پرتاب وزنه کلاس F ۵۵ ششم شد. پرستو حبیبی در ماده پرتاب کلاب کلاس F ۳۲ پنجم شد.

