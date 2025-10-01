به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ رسیدهای کاغذی فروشگاههای بزرگ در سراسر آمریکا با یک ماده شیمیایی سمی به نام بیسفنول اس (Bisphenol S) یا به اختصار بی پی اس (BPS) پوشیده شدهاند.
هشدار کارشناسان مرکز سلامت محیطی آمریکا (the Center for Environmental Health) این است: میزان بی پی اس آنقدر بالاست که تنها ۱۰ ثانیه کفایت میکند تا این سم از طریق پوست جذب بدن شما شود؛ درست همان مدت زمانی که رسید را برداشته و در کیف پولتان میگذارید.
هرچند ممکن است سرعت جذب کمی متغیر باشد، اما این یک نگرانی جدی و مهم است.
چرا بی پی اس برای سلامتی شما مضر است؟
بیسفنول اس قرار بود جایگزین ایمن تری برای بیسفنولای (Bisphenol A) یا به اختصار بی پیای (BPA) باشد، یک ماده شیمیایی سمی که در بسیاری از نقاط جهان ممنوع شده است.
بی پی اس در طیف وسیعی از محصولات از جمله اسباب بازی، لباس و بسته بندی مواد غذایی استفاده میشود. بسیاری از کسب و کارهای آمریکایی اکنون به جای بی پیای از بی پی اس در کاغذ رسید استفاده میکنند. اما تحقیقات نشان میدهند که بی پی اس ممکن است خطرات سلامتی مشابهی داشته باشد.
یکی از نگرانیهای اصلی مرتبط با بیسفنول ها، تاثیر آنها بر سیستم تولید مثل، به ویژه هورمونها است. این مواد با ساختار شیمیایی خود، قادرند عملکرد هورمونهای طبیعی بدن، به ویژه استروژن، را تقلید کنند یا در آن اختلال ایجاد نمایند. هنگامی که این مواد به جای استروژن به گیرندههای سلولی متصل میشوند، باعث میشوند که بدن سیگنالهای شیمیایی اشتباهی دریافت کند.
این مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز ممکن است با افزایش خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن و سرطان نیز مرتبط باشند.
چرا از بی پی اس در رسیدهای کاغذی استفاده میشود؟
پوشش بی پی اس روی کاغذ حرارتی برای کمک به ظاهر شدن جوهر روی رسید ضروری است. گزینههای کاغذ «بدون فنول» برای رسیدها وجود دارند، اما این گزینهها همیشه به خوبی کار نمیکنند و ممکن است به دستگاههای متفاوتی نیاز داشته باشند.
در حالی که برخی از کشورها، مانند سوئیس، کاغذهای حاوی این مواد شیمیایی سمی را ممنوع کردهاند، آمریکا هنوز چنین اقدام قطعی را در سطح ملی انجام نداده است.
آیا میتوانید از بی پی اس دوری کنید؟
اجتناب از بی پیای و بی پی اس دشوار است، زیرا آنها در بسیاری از محصولات روزمره استفاده میشوند و میتوانند به مواد غذایی و منابع آب نشت کنند. در حالی که لمس یک رسید کاغذی ممکن است خطر جدی برای سلامتی نداشته باشد، نگرانی اصلی در مورد قرار گرفتن مکرر و طولانی مدت در معرض آن است.
چندین اقدام ساده وجود دارد که میتوانید برای کاهش قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی مانند بیسفنولها انجام دهید:
در صورت امکان، رسید دیجیتال را انتخاب کنید که از طریق پیامک یا ایمیل ارسال میشود تا کلاً از دریافت رسید کاغذی صرف نظر کنید.
اگر به رسید کاغذی نیاز دارید، کیف پول خود را آماده کنید تا سریعاً رسید را در آن بگذارید و آن را در دست خود نگه ندارید.
پس از تماس با رسیدها، دستان خود را با آب و صابون بشویید.
بلافاصله قبل یا بعد از تماس با رسیدها، از ضدعفونی کننده دست استفاده نکنید، زیرا بسیاری از ضدعفونی کنندهها جذب پوستی بی پیای و بی پی اس را افزایش میدهند.
رسیدها را در کیسههای مواد غذایی یا کیف پول نگهداری نکنید، زیرا ممکن است سایر اقلام را آلوده کنند.
اگر مجبور به نگهداری رسید هستید، آن را در یک پاکت یا کیسه مخصوص نگهداری کنید.
اگر شغلی دارید که نیاز به تماس مکرر با رسیدها دارد، پوشیدن دستکش را در نظر بگیرید.
این موضوع برای شما چه معنایی دارد؟
رسیدهای کاغذی چاپی که از فروشگاه دریافت میکنید ممکن است حاوی بی پی اس باشند، یک ماده شیمیایی سمی که مشابه بی پیای است. در حالی که اجتناب کامل از این مواد شیمیایی نگران کننده به واقع دشوار است، انتخاب یک رسید دیجیتال یا نگرفتن آن در صورت عدم نیاز میتواند به شما در کاهش میزان قرارگیری در معرض آن کمک کند.