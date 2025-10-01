ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!

به گزارش تابناک، سید محمدعلی ابطحی، با اشاره به کنفرانس خبری شب گذشته «ترامپ» و «نتانیاهو» در کاخ سفید، در شبکه ایکس نوشت:
«شما را نمیدانم، اما دیشب که مصاحبه قلدرمآبانه ترامپ و نتانیاهو را در مورد غزه و فلسطین میدیدم، تمام بدنم میلرزید. حتی جدای از حماس، چه حقیرانه با خود ملت تاریخی و مظلوم فلسطین با ۱۶ هزار شهید اخیر حرف میزدند و قربانصدقه هم میرفتند.
یکسر تهدید بود و در نهایت، در کمال حقارت، برایشان هیئتمدیرهای با مدیریت ترامپ و مسئولیت نخستوزیر سابق اسرائیل تعیین کردند. یکبار دیگر آمریکا بعد از سقوط صدام، حاکم برای عراق معرفی کرد و شکست بدی خورد. این اهانت ملی است. خوی آمریکای ترامپ و اسرائیل برای همهجای دنیا همین است.»