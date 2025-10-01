En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!

سید محمدعلی ابطحی، با اشاره به کنفرانس خبری شب گذشته «ترامپ» و «نتانیاهو» در کاخ سفید، در شبکه ایکس نوشت: خوی آمریکای ترامپ و اسرائیل برای همه‌جای دنیا قلدرمآبانه است.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۲۸
| |
1533 بازدید

ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!

به گزارش تابناک، سید محمدعلی ابطحی، با اشاره به کنفرانس خبری شب گذشته «ترامپ» و «نتانیاهو» در کاخ سفید، در شبکه ایکس نوشت:

«شما را نمی‌دانم، اما دیشب که مصاحبه قلدرمآبانه ترامپ و نتانیاهو را در مورد غزه و فلسطین می‌دیدم، تمام بدنم می‌لرزید. حتی جدای از حماس، چه حقیرانه با خود ملت تاریخی و مظلوم فلسطین با ۱۶ هزار شهید اخیر حرف می‌زدند و قربان‌صدقه هم می‌رفتند.

یک‌سر تهدید بود و در نهایت، در کمال حقارت، برایشان هیئت‌مدیره‌ای با مدیریت ترامپ و مسئولیت نخست‌وزیر سابق اسرائیل تعیین کردند. یک‌بار دیگر آمریکا بعد از سقوط صدام، حاکم برای عراق معرفی کرد و شکست بدی خورد. این اهانت ملی است. خوی آمریکای ترامپ و اسرائیل برای همه‌جای دنیا همین است.»

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدعلی ابطحی فعال سیاسی آمریکا ترامپ نتانیاهو اسرائیل غزه توافق حماس خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: رژیم صهیونیستی با پخش هوایی اعلامیه به ساکنان شمال غزه دستور تخلیه داد.
توهم جدید ترامپ: ایران شاید به توافق ابراهیم بپیوندد!
ترامپ به حماس ضرب‌الاجل ۴ روزه داد!
ترامپ: توان اتمی ما ارتقا می‌یابد/ شایسته بردن نوبل هستم
نگاه‌های خاص نتانیاهو به ترامپ سوژه شد
انتشار جزئیاتی از طرح جدید ترامپ برای غزه
جزئیات دیدار ترامپ و نتانیاهو در کاخ سفید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPs
tabnak.ir/005aPs