En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
کامبک در شب درخشش کیلیان

هت تریک امباپه برای رئال با خشم!

کیلیان امباپه در یک شب بزرگ دیگر که بیشتر از همیشه شبیه به الگویش رونالدو بود، رئال را دوباره زنده کرد اما ناراضی بود.
کد خبر: ۱۳۳۱۶۲۳
| |
485 بازدید

هت تریک امباپه برای رئال با خشم!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، رئال مادرید با صلابت و یک پیروزی پرگل مقابل «غیرت» (kairat) قزاقستان، این دیدار را به پایان برد؛ پیروزی‌ای که با درخشش کیلیان امباپه به ثبت رسید.

ستاره فرانسوی سه گل به ثمر رساند و رهبری خط حمله رئال را بر عهده داشت، تیمی که آن‌قدر از حریف قزاقستانی خود برتر بود که نیازی به ارائه بهترین عملکرد خود نداشت تا دومین پیروزی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند. 

این برد پرگل پس از تساوی در دربی مقابل اتلتیکو، با حضور آردا گولر به‌عنوان یار کمکی امباپه و رودریگو که از دقایق حضورش در زمین به خوبی استفاده کرد، ضروری بود؛ در حالی که کاپیتان تیم، فدریکو والورده، فرصت بازی نداشت.

پس از شکست سنگین در متروپولیتانو، ترکیب انتخابی ژابی آلونسو می‌توانست توجهات را جلب کند، و همین‌طور هم شد. با وجود اینکه والورده شب قبل به‌عنوان کاپیتان صحبت کرده بود، که معمولاً نشانه‌ای از حضور در ترکیب اصلی است، این بازیکن اروگوئه‌ای از ابتدا روی نیمکت نشست.

 واضح بود که او در فرم خوبی قرار نداشت، اما اظهاراتش مبنی بر عدم تمایل به بازی در پست دفاع راست، با توجه به مصدومیت دو دفاع راست اصلی تیم، دلیل منطقی برای نیمکت‌نشینی‌اش در آلماتی به نظر می‌رسید. جود بلینگام هم پس از عملکرد ضعیفش در دربی، در ترکیب حضور نداشت. در عوض، آسنسسو در پست غیرتخصصی دفاع راست، آلابا در قلب دفاع و سبایوس در خط میانی به میدان رفتند. ترکیبی آشنا برای بهبود چهره تیم مقابل غیرت که در ابتدای بازی پرشور ظاهر شد.

امباپه غیر قابل توقف

شروع فصل کیلیان امباپه نمایش بی‌وقفه‌ای از اعتمادبه‌نفس و صلابت است. هر بار که توپ را لمس می‌کند، خطر ایجاد می‌کند و هر تلاشش به نظر می‌رسد به گل یا پاس گل تبدیل می‌شود. او در حال حاضر در اوج خود قرار دارد و بازی‌اش چنان روان است که گویی از پیش نوشته شده است. با این سطح از عملکرد، هواداران رئال مادرید با خوشحالی شاهد نسخه‌ای از امباپه هستند که بیش از هر زمان دیگری گلزن است. او تاکنون در ۹ بازی، ۱3 گل به ثمر رسانده و پنج گل از سه بازی در لیگ قهرمانان اروپا.

تیم ژابی آلونسو دیر وارد جریان بازی شد، شاید بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، با توجه به سطح حریف، چرا که در ابتدا تحت فشار شدت بازی غیرت آلماتی قرار گرفت. اولین موقعیت بازی تنها پس از ۷ ثانیه ایجاد شد و این زنگ خطری برای رئال بود که فکر می‌کردند بازی مثل رژه‌ای آسان خواهد بود. آن‌ها به قزاقستان آمده بودند تا با گل‌هایشان جشن بگیرند، اما مجبور شدند برای رقابت سخت‌تر، خود را آماده کنند. اولین موقعیت جدی رئال از پای امباپه خلق شد که با یک پاس پاشنه جادویی، وینیسیوس را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان قزاق قرار داد. توپ وارد دروازه نشد، اما اولین هشدار امباپه صادر شده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال اروپا لیگ قهرمانان اروپا رئال مادرید امباپه هت تریک قزاقستان غیرت کایرات خبر فوری
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عثمان دمبله برنده توپ طلا ۲۰۲۵ شد + عکس
خروج لواندوفسکی از ترکیب بارسلونا
سنگ‌تمام طارمی برای المپیاکوس در جام‌حذفی
جنگ آماری رئال با داوران؛ ۱۶ خطا برای یک کارت!
ساعت اولین الکلاسیکو فصل مشخص شد
خداحافظی تلخ رئال مادرید از لیگ قهرمانان اروپا
سابقه بازی رئال و مارسی در لیگ قهرمانان
شروع طوفانی رئال با امباپه / لیورپول کابوس میلان شد
گل شگفت‌انگیز امباپه به رئال مادرید در دقیقه ۹۳
معرفی صاحب جدید پیراهن شماره ۱۰ رئال مادرید + عکس
رئال امباپه را ترساند
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
محسن رضایی: صهیونیست‌ها دوباره می‌خواهند شانس نظامی‌شان را علیه ایران امتحان کنند
عکس‌العمل پزشکیان پس از مشاهده تاسیسات اتمی زیرزمینی جدید
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روز دوشنبه ۷ مهر
جاسوس «معتمد» موساد در ایران اعدام شد
مادر جاستین بیبر: برای پسرم دعا کنید
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۹۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۵۷ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۰ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005aPn
tabnak.ir/005aPn