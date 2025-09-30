هت تریک امباپه برای رئال با خشم!

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، رئال مادرید با صلابت و یک پیروزی پرگل مقابل «غیرت» (kairat) قزاقستان، این دیدار را به پایان برد؛ پیروزی‌ای که با درخشش کیلیان امباپه به ثبت رسید.

ستاره فرانسوی سه گل به ثمر رساند و رهبری خط حمله رئال را بر عهده داشت، تیمی که آن‌قدر از حریف قزاقستانی خود برتر بود که نیازی به ارائه بهترین عملکرد خود نداشت تا دومین پیروزی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند.

این برد پرگل پس از تساوی در دربی مقابل اتلتیکو، با حضور آردا گولر به‌عنوان یار کمکی امباپه و رودریگو که از دقایق حضورش در زمین به خوبی استفاده کرد، ضروری بود؛ در حالی که کاپیتان تیم، فدریکو والورده، فرصت بازی نداشت.

پس از شکست سنگین در متروپولیتانو، ترکیب انتخابی ژابی آلونسو می‌توانست توجهات را جلب کند، و همین‌طور هم شد. با وجود اینکه والورده شب قبل به‌عنوان کاپیتان صحبت کرده بود، که معمولاً نشانه‌ای از حضور در ترکیب اصلی است، این بازیکن اروگوئه‌ای از ابتدا روی نیمکت نشست.

واضح بود که او در فرم خوبی قرار نداشت، اما اظهاراتش مبنی بر عدم تمایل به بازی در پست دفاع راست، با توجه به مصدومیت دو دفاع راست اصلی تیم، دلیل منطقی برای نیمکت‌نشینی‌اش در آلماتی به نظر می‌رسید. جود بلینگام هم پس از عملکرد ضعیفش در دربی، در ترکیب حضور نداشت. در عوض، آسنسسو در پست غیرتخصصی دفاع راست، آلابا در قلب دفاع و سبایوس در خط میانی به میدان رفتند. ترکیبی آشنا برای بهبود چهره تیم مقابل غیرت که در ابتدای بازی پرشور ظاهر شد.

امباپه غیر قابل توقف

شروع فصل کیلیان امباپه نمایش بی‌وقفه‌ای از اعتمادبه‌نفس و صلابت است. هر بار که توپ را لمس می‌کند، خطر ایجاد می‌کند و هر تلاشش به نظر می‌رسد به گل یا پاس گل تبدیل می‌شود. او در حال حاضر در اوج خود قرار دارد و بازی‌اش چنان روان است که گویی از پیش نوشته شده است. با این سطح از عملکرد، هواداران رئال مادرید با خوشحالی شاهد نسخه‌ای از امباپه هستند که بیش از هر زمان دیگری گلزن است. او تاکنون در ۹ بازی، ۱3 گل به ثمر رسانده و پنج گل از سه بازی در لیگ قهرمانان اروپا.

تیم ژابی آلونسو دیر وارد جریان بازی شد، شاید بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت، با توجه به سطح حریف، چرا که در ابتدا تحت فشار شدت بازی غیرت آلماتی قرار گرفت. اولین موقعیت بازی تنها پس از ۷ ثانیه ایجاد شد و این زنگ خطری برای رئال بود که فکر می‌کردند بازی مثل رژه‌ای آسان خواهد بود. آن‌ها به قزاقستان آمده بودند تا با گل‌هایشان جشن بگیرند، اما مجبور شدند برای رقابت سخت‌تر، خود را آماده کنند. اولین موقعیت جدی رئال از پای امباپه خلق شد که با یک پاس پاشنه جادویی، وینیسیوس را در موقعیت تک‌به‌تک با دروازه‌بان قزاق قرار داد. توپ وارد دروازه نشد، اما اولین هشدار امباپه صادر شده بود.