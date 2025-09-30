رایزنی وزرای خارجه آمریکا و فرانسه درباره ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پیگوت در بیانیهای اعلام کرد: «وزیر خارجه حمایت پایدار آمریکا را از بازگرداندن گروگانهای نگهداشتهشده توسط حماس و پایان جنگ در غزه ابراز کرد و همچنین از اظهارات امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه در حمایت از طرح صلح رئیسجمهور ترامپ که در ۲۹ سپتامبر اعلام شد، استقبال نمود.»
وی افزود: «وزیر خارجه و همتای فرانسوی او توافق کردند که همکاریها در تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین از طریق یک توافق مذاکرهشده و صلح پایدار را ادامه دهند.»
پیگوت همچنین گفت: «وزیر خارجه روبیو و بارو همچنین درباره اعمال مجدد تحریمها و محدودیتهای سازمان ملل علیه ایران گفتوگو کردند و موافقت کردند که ایران هرگز نباید سلاح هستهای تولید کرده یا در اختیار داشته باشد.»