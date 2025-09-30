واکنش چین به شکست در تصویب قطعنامه برای ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سخنگوی وزارت خارجه چین این سخنان را در واکنش به شکست شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تمدید فنی قطعنامه ۲۲۳۱ بیان کرد.
به گفته گوئو جیاکون، هدف از این پیشنویس فراهم کردن زمان و فضای بیشتر برای مذاکرات دیپلماتیک درخصوص موضوع هستهای ایران و ایجاد شرایط مساعد برای حلوفصل نهایی سیاسی این موضوع بود.
وی افزود: «بهکارگیری مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها اقدامی سازنده نیست و روند سیاسی و دیپلماتیک حل مسئله را معکوس کرده است.»
سخنگوی وزارت خارجه چین خاطرنشان کرد که خروج یکجانبه آمریکا برجام ریشه بحران کنونی است.
وی گفت که چین از آمریکا و کشورهای اروپایی میخواهد که صداقت سیاسی نشان دهند، تلاشهای دیپلماتیک بیشتری به خرج دهند، موضوع هستهای ایران را به مسیر حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک بازگردانند و مانع تشدید بیشتر اوضاع شوند.
این مقام چینی در آخر تاکید کرد: «چین همچنان به موضعی عینی و عادلانه پایبند خواهد بود و نقش سازندهای در دستیابی به توافقی ایفا خواهد کرد که نگرانیهای مشروع همه طرفها را دربر گیرد.»