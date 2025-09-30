واکنش انگلیس به طرح ترامپ درباره غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، در کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر، رسماً از طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال کرد و آن را «امیدی تازه» برای تحقق راه‌حل دو دولتی خواند.

نخست‌وزیر انگلیس طرح جدید واشنگتن برای پایان جنگ غزه را امیدی تازه برای تحقق راه‌حل دو دولتی دانست و تأکید کرد که همه طرف‌ها باید برای اجرای این طرح بسیج شوند.

کی‌یر استارمر روز سه‌شنبه در کنفرانس سالانه حزب حاکم کارگر که در شهر لیورپول جریان دارد گفت: «من از ابتکار جدید ایالات متحده برای برقراری صلح در خاورمیانه استقبال می‌کنم. قویاً از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ، آزادی همه گروگان‌ها (اسرای اسرائیلی) و رساندن فوری کمک‌های بشردوستانه به غزه حمایت می‌کنم.»

وی افزود: «اکنون همه طرف‌ها باید گرد هم آیند تا این ابتکار به واقعیت بدل شود، زیرا باید امید به راه‌حل دو دولتی را دوباره زنده کنیم».

نخست وزیر انگلیس گفت: «من هرگز از دیپلماسی دست نخواهم کشید و هرگز به ارزش‌های بریتانیایی تردید نخواهم کرد. این ارزش‌ها همان چیزی است که ما را در جهانی پرمخاطره نیرومند می‌سازد.»

روز گذشته نیز ایوت کوپر وزیر خارجه انگلیس در همین کنفرانس خواستار پایان فوری محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی شده و تأکید کرده بود که «غیرنظامیان فلسطینی نباید یک روز دیگر در هراس زندگی کنند».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، روز گذشته طرحی ۲۰ بندی را برای پایان جنگ غزه ارائه کرد؛ طرحی که بر آتش‌بس فوری، آزادی اسرای اسرائیلی در برابر رهایی صدها زندانی فلسطینی، بازگشت نیروهای اسرائیلی به خطوط توافق‌شده و تشکیل نهادی بین‌المللی برای بازسازی و اداره غزه تأکید دارد.

این طرح با واکنش‌های محتاطانه رهبران اروپایی مواجه شده و مقام‌ها نسبت به حاکمیت فلسطین، نقش دولت انتقالی و ضمانت اجرای مفاد این طرح تردید دارند. ناظران ابتکار ترامپ را جانبدارانه، ناقص و در تضاد آشکار با خواست و حقوق مشروع فلسطینیان می‌دانند. منتقدان می‌گویند نادیده گرفتن نقش گروه‌های فلسطینی، محدود کردن آینده غزه به یک ساختار موقت تحت نظارت بین‌المللی و حذف هرگونه تضمین واقعی برای تشکیل دولت مستقل فلسطینی نشان می‌دهد این ابتکار بیش از آنکه پاسخی عادلانه به بحران باشد، تلاشی است برای تحکیم موقعیت رژیم صهیونیستی و مدیریت کوتاه‌مدت بحران به نفع واشنگتن و تل‌آویو.

وعده استارمر برای نوسازی ملی و مقابله با بی‌عدالتی

استارمر در ادامه سخنرانی خود در کنفرانس حزب کارگر با اشاره به برخی فجایع اجتماعی مانند برج سوخته گرنفل و رسوایی ویندراش، دولت‌های پیشین را متهم کرد که همواره چشم بر بی‌عدالتی‌ها بسته‌اند و وعده داد در دولت حزب کارگر «بی‌عدالتی جایی برای پنهان شدن نخواهد داشت». او تأکید کرد که انگلیس در نقطه عطف تاریخی قرار دارد و باید میان نوسازی ملی یا افول یکی را انتخاب کند، در حالی که حزب کارگر، به گفته او، مسیر دشوار اما امیدبخش تجدید کشور را دنبال خواهد کرد.

استارمر اقتصاد را مأموریت اصلی دولت معرفی کرد و گفت ثروت باید از پایین و میان طبقات کارگری خلق شود، نه فقط از بالا، و وعده سرمایه‌گذاری در صنعت، انرژی پاک، فناوری و بازسازی زیرساخت‌ها را داد. او از قرارداد ساخت ناوهای جنگی به‌عنوان نشانه احیای صنعت کشتی‌سازی انگلیس یاد کرد و سرمایه‌گذاری در دفاع را برای رشد اقتصادی و امنیت قاره اروپا حیاتی دانست.

نخست وزیر انگلیس در حوزه بهداشت که با مشکلات عمیق مالی و نیروی انسانی مواجه است، از راه‌اندازی سامانه دیجیتال برای کاهش زمان انتظار خبر داد و در زمینه مهاجرت هم گفت کنترل مرزها و مقابله با قاچاق انسان در کانال مانش اولویت دولت خواهد بود. استارمر در پایان بر ارزش‌های بریتانیایی و اتحاد چهار منطقه (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی) تأکید کرد، جریان‌های راست‌افراطی را به سوءاستفاده از اختلافات برای منافع شخصی متهم ساخت و حزب کارگر را «حزب میهن‌پرستی و نوسازی ملی» خواند.