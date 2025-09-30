En
ساپینتو: المحرق ضعیف نیست؛ دنبال برد هستیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال تاکید کرد که این تیم در بازی فردا شب با المحرق، فقط به دنبال برد است؛ اگر چه نباید این تیم را دست کم گرفت.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۸۸
1377 بازدید
۲

به گزارش تابناک، ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در نشست خبری پیش از بازی فرداشب با المحرق بحرین در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا با اشاره به اینکه این مسابقه اولین بازی خانگی نماینده ایران است، گفت: برای نمایش یک بازی کم‌نقص، مثبت و پرانرژی هستیم تا در نهایت یک نتیجه خوب را کسب کنیم و بتوانیم این پیروزی را به خودمان و هواداران، خانواده استقلال و پیشکسوتان هدیه بدهیم. آن‌هایی که از اول فصل حمایت‌مان کردند و ما را باور داشتند.

وی افزود: درباره بازی فردا باید بگویم که حریف تیم خوبی است که بازیکنان باکیفیتی دارد و از بازیکنان تیم ملی بحرین بهره می‌برد. نباید اینطور فکر کنیم که این تیم از بحرین است و بازیکنان ضعیفی دارد. این درست نیست. این تیم بازیکنانی دارد که می‌توانند در بهترین تیم‌ها و لیگ‌ها بازی کنند.

وی افزود: ما تیم حریف را آنالیز کردیم؛ چه فردی و چه گروهی و باید بگویم که بازیکنان خوبی دارند. آماده‌ایم که فردا مقابل این تیم بازی کنیم و اولین پیروزی را در لیگ قهرمانان به دست بیاوریم.

ساپینتو در ادامه درباره راهکار او برای خروج استقلال از بحران، اظهار داشت: از وقتی که کار را شروع کرده‌ام، جو تیمی خیلی خوب بوده است و خیلی خوب تمرین می‌کنیم. شدت تمرینات رقابتی بوده است و همه در حال تلاش هستند. من از بازیکنانم، کیفیت‌شان و تمرینات راضی هستم و چیزی برای گفتن ندارم. ما البته که وقتی برنده شویم، خوشحال می‌شویم.

سرمربی استقلال افزود: نمی‌خواهم بگویم که بازیکنان ما کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهند، اما همین کارهایی که می‌کنند، کافی است و اینکه با تمام وجود تلاش می‌کنند تا برنده شوند. آمار را هم که می‌بینید، از نظر ایجاد فرصت و به لحاظ آماری از همه تیم‌ها بالاتر هستیم. به دنبال شانس هم می‌دویم.

ساپینتو ادامه داد: جنگنده هستیم و هیچ وقت تسلیم نمی‌شویم و با این ذهنیتی که داریم، اتفاقات خوبی در انتظار ما است. ما روز بدی در دیدار قبلی (مقابل الوصل امارات) داشتیم و مسئولیت آن را بر عهده گرفتم. ما تا نتیجه ۴ بر یک کنترل بازی را در اختیار داشتیم. باید مقابل این تیم‌ها تمرکز بالایی داشته باشیم و به جزئیات دقت کنیم؛ نه فقط در بخش دفاعی، بلکه در بخش تهاجمی.

وی یادآور شد: اشتباهاتی در خط دفاعی داشتیم و تنبیه هم شدیم. باید بیشتر گل بزنیم. در واقع بازی به بازی کار کردیم و در حال رشد و تقویت هستیم و فردا هم به سه امتیاز نیاز داریم.

سرمربی استقلال در ادامه درباره عملکرد ضعیف خط دفاعی این تیم، تنبیه انضباطی مدافعان را رد کرد و گفت: با هیچ بازیکنی مشکل ندارم و جو خیلی خوبی بین من و همه آنها وجود دارد. هم آنهایی که بازی می‌کنند، هم آنهایی که بازی نمی‌کنند. گزینه‌های زیادی داریم و فقط این بحث بدشانسی است و آن جزئیاتی که بازی به بازی روی آنها کار می‌کنیم و چیزی که کم داریم، کسب ۳ امتیاز در یک مسابقه است.

ساپینتو در ادامه با بیان اینکه هواداران استقلال حق دارند از عملکرد بازیکنان خارجی این تیم اضطراب داشته باشند، اظهار داشت: یک ماه و نیم است که با این بازیکنان کار می‌کنیم. کسی فکر نمی‌کنم که بتواند در این مدت کار را دربیاورد. ایده بازی من، باز بازی کردن است و باید به تیم‌های حریف هم احترام بگذاریم.

وی افزود: کاری که من بر روی آن تمرکز دارم، بازی تهاجمی و پرفشار است. باید بیشتر موقعیت ایجاد کنیم و روی آن جزئیات کوچک که کمی شانس نداشتیم، بیشتر کار کنیم. آمار هم این را می‌گوید و به زمان هم نیاز داریم. راجع به بازیکنان خارجی باید بگویم که سه چهار تا از آنها اصلاً تمرین نداشتند و یک سال بود که بیرون بودند و یا با مربیان انفرادی‌شان کار می‌کردند. به همین دلیل زمان‌بر است که بتوانند به چیزی که انتظار داریم، برسند.
سرمربی استقلال دوباره حق را به هواداران داد و عنوان کرد: بازیکنان خارجی ما نیاز به زمان دارند. ضمن اینکه مهم نیست چگونه شروع کنیم، بلکه مهم این است که چطور آن را به پایان برسانیم.

استقلال ساپینتو سرمربی لیگ قهرمانان آسیا المحرق بحرین خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
به امید برد تیم استقلال ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
امیدوارم بتونید این تیم بسیار قوی رو ببرید ...
