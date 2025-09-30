۰۸/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 30 September 2025
۱۹:۱۶
قیمت حبوبات ارزان میشود؟
پربازدیدها
آخرین اخبار
صفحه نخست
»
سیاسی
۲
پ
نمای دیده نشده ای از فاجعه غزه
به گزارش تابناک، این پاهای ترک خورده شنی نتیجه روزها پیاده روی با پاهای برهنه در زیر بمباران های بی امان اسرائیل برای زنده ماندن است. برای یافتن اندکی غذا و فرار از زیر نسل کشی.
تاریخ انتشار:
۰۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۸
30 September 2025
غزه
فلسطین
اسرائیل
ناشناس
|
|
۱۸:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
4
6
پاسخ
خداوندا صبرت را شکر، چرا نمیزنی از دست این همه ظلم ،خشک و تر را با هم بسوزانید خلاص.
رضا
|
|
۱۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
5
5
پاسخ
از کجا معلوم غزه است .؟
