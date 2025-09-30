En
نمای دیده نشده ای از فاجعه غزه

به گزارش تابناک، این پاهای ترک خورده شنی نتیجه روزها پیاده روی با پاهای برهنه در زیر بمباران های بی امان اسرائیل برای زنده ماندن است. برای یافتن اندکی غذا و فرار از زیر نسل کشی.
