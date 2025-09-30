عکس: تدریس علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی/ قم

به گزارش تابناک، تصویری از آگهی درس خارج آیت الله سید محمدباقر خرازی در قم منتشر شده است که در آن عناوینی چون علم اصول ریاضیات و فیزیک ولایی دیده می شود.