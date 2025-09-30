En
عکس: علی لاریجانی در کودکی

به گزارش تابناک، تصویری از علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دوران کودکی در فضای مجازی منتشر شده است.
عکس: علی لاریجانی در کودکی

علی لاریجانی لاریجانی ها عکس
