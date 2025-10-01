استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است

به گزارش سرویس سیاسی تابناک، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، یکی از موضوعات مهمی که در مجلس شورای اسلامی به حاشیه رفت، استیضاح وزیر راه و شهرسازی، خانم صادق، بود؛ استیضاحی که پیش از آغاز جنگ از سوی جمعی از نمایندگان به امضا رسیده بود، اما پس از آن دیگر خبری از پیگیری آن نشد. این در حالی است که پروژه‌های عمرانی و مسکن کشور همچنان با مشکلات جدی مواجه‌اند و نارضایتی‌ها در این حوزه رو به افزایش است.

در همین زمینه گفتگو با آقای محمدمنان رئیسی، نماینده مردم قم و طراح اصلی استیضاح را با پایگاه خبری و تحلیلی تابناک را در ادامه می خوانیم:

***استیضاح وزیر شهرسازی، خانم صادق، قرار بود پیش از جنگ امضا شود. پس از جنگ دیگر هیچ صحبتی در این خصوص در مجلس مطرح نشد. اکنون این موضوع در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

هیئت‌رئیسه تاکنون اعلام وصول نکرده است. با وجود پیگیری‌های متعدد از سوی بنده، این اقدام صورت نگرفته است.

*** آیا عملکرد خانم صادق از زمان طرح استیضاح تاکنون بهبود یافته است؟

خیر، به هیچ‌وجه. عملکرد ایشان رضایت‌بخش نبوده و همچنان با ضعف‌های جدی مواجه است.

***لطفاً توضیح دهید استیضاح در حال حاضر دقیقاً در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

همچنان منتظر اعلام وصول از سوی هیئت‌رئیسه هستیم. همان‌طور که عرض کردم، از عملکرد وزیر راضی نیستیم و در این خصوص بارها به آقای قالیباف نیز تذکر داده‌ام. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از ارجاع استیضاح به هیئت‌رئیسه، این نهاد موظف است در یک بازه‌ی زمانی محدود موضوع را بررسی و سریعاً به کمیسیون تخصصی ارسال کند تا استیضاح در دستور کار قرار گیرد. متأسفانه این روند تاکنون اجرا نشده است. البته در ماه‌های ابتدایی، حدود دو ماه پس از جنگ، به دلیل شرایط خاص و تبعات ناشی از آن، تعویق استیضاح تا حدی قابل توجیه بوده است؛ اما ادامه‌ی این تأخیر دیگر هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارد. مردم خود شاهد وضعیت هستند؛ پروژه‌های عمرانی در شرایط مطلوبی قرار ندارند و پروژه‌های مسکن یا متوقف شده یا با سرعتی بسیار کند پیش می‌روند. بر این اساس، معتقدیم این حق قانونی مجلس است که استیضاح به جریان بیفتد تا مردم اطمینان یابند نمایندگان در پیگیری امور آنان کوتاهی نمی‌کنند.

***نظر شما درباره‌ی نقش آقای قالیباف در این موضوع چیست؟

پاسخ: ایشان تاکنون پاسخ دقیقی درباره‌ی اعلام وصول استیضاح ارائه نداده‌اند. البته در هفته‌های اخیر چندین بار نسبت به وضعیت مسکن در صحن علنی مجلس گلایه کرده‌اند. با این حال، به ایشان تأکید کرده‌ام که صرفِ گلایه کفایت نمی‌کند. مجلس ابزارهای نظارتی متعددی در اختیار دارد و باید از این ابزارها، به‌ویژه استیضاح، به نحو مؤثر استفاده کند. تنها با گلایه کردن مشکلات مردم برطرف نخواهد شد. استیضاح ابزاری قانونی است که می‌تواند زمینه‌ی جایگزینی یک وزیر ضعیف با مدیری توانمند را فراهم کند. در حال حاضر این موضوع در دست بررسی است و باید منتظر تصمیم‌گیری نهایی ماند.

***بنابراین استیضاح وزیر همچنان در مجلس مطرح است؟

پاسخ: بله، استیضاح همچنان مطرح است اما هنوز اعلام وصول نشده است.