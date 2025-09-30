مدیرکل مجلس معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت خارجه اظهار کرد: طی تفاهم صورت گرفته طی فردا یا پس فردا حدود ۱۲۰ مهاجر ایرانی به کشور باز خواهند گشت و براساس آنچه که ما اطلاع داریم رضایت آنها برای بازگشت به کشور جلب شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «حسین نوش‌آبادی» با ارائه توضیحاتی در ارتباط با روند بازگشت این افراد گفت: این افراد که در حقیقت اداره مهاجرت آمریکا پیگیر خروج آنها از این کشور شده است، از کشور ما (ایران) به صورت قانونی خارج شده‌اند، اما چگونه و به چه طریقی به آمریکا رفته‌اند موضوع دیگری است چنان که برخی از آنها از طریق مرز مکزیک به صورت غیرقانونی به آمریکا ورود پیدا کرده‌اند.

برخی افرادی که قرار است از آمریکا به کشور برگردند دارای اقامت قانونی در این کشور بوده‌اند

وی با بیان اینکه «برخی از افرادی نیز که قرار است به کشور برگردند دارای اقامت قانونی در آمریکا بوده‌اند ولی اداره مهاجرت در آمریکا با توجه به رویکرد خود برای اخراج مهاجران، اقدام به اخراج آنها کرده است»، در پاسخ به این سوال که آیا رضایت این افراد برای بازگشت به کشور جلب شده است، گفت: تا آنجا که ما اطلاع داریم و به ما گفته شده رضایت این افراد برای بازگشت جلب شده است و آنها با رضایت به ایران بازمی‌گردند.

تدابیر لازم برای بازگشت ایرانیان اندیشیده شده است

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه «تدابیر لازم برای بازگشت آنها اندیشیده شده و خدمات کنسولی مناسب نیز به آنها ارائه شده است»، ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم که آنها در یکی دو روز آینده به کشور بازگردند.

با اخراج اجباری مهاجران مخالفیم

نوش‌آبادی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه «از حدود چند ماه پیش که بحث اخراج مهاجران از جمله مهاجران غیرقانونی ایرانی در آمریکا مطرح شد، ما از مجاری مختلف پیگیر وضعیت آنها بودیم و از طریق دفتر حافظ منافع آمریکا در ایران و حافظ منافع ایران در آمریکا نامه‌نگاری‌های لازم را انجام دادیم تا حقوق این اتباع به رسمیت شناخته شود و براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و حفظ کرامت انسانی با آنها رفتار شود»، ادامه داد: ما با اخراج اجباری این مهاجران مخالف هستیم و این را به طرف مقابل اعلام کرده بودیم و گفته بودیم که آنها باید حتما براساس یک ضابطه رضایت این افراد را برای بازگشت جلب کنند.

تعداد افرادی که اکنون برمی‌گردند حدود ۱۲۰ نفر است

مدیرکل مجلس معاونت کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت خارجه با اشاره به وظایف وزارت خارجه برای پیگیری حقوق اتباع ایرانی در کشور‌های مختلف خاطرنشان کرد: چند ماه پیش در ارتباط با اخراج اتباع ایرانی در آمریکا بحث ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر مطرح شد و تعداد افرادی که اکنون برمی‌گردند حدود ۱۲۰ نفر هستند و شاید این مرحله اول بازگشت این افراد باشد.

پیش از این مقام‌های آگاه به روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گفته بودند واشنگتن پس از توافق با تهران، یک هواپیمای پر از ایرانی‌ها را دیپورت کرد.

به گفته دو مقام ارشد ایرانی دخیل در مذاکرات و یک مقام آمریکایی مطلع که با نیویورک‌تایمز صحبت کردند، دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، حدود ۱۰۰ ایرانی را با یک هواپیما از آمریکا به ایران بازمی‌گرداند.