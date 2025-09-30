در نامه «ترامپ» به رهبری حرفی از موشک نبود

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید محتوای نامه ترامپ به رهبر معظم انقلاب درباره موشک نبود.

محسن رضایی گفت: دشمنان مراکز هسته‌ای ایران را بمباران کردند فکر کردند که هسته‌ای ما تمام شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم بزرگداشت شهدای دفاع مقدس تأکید کرد: نامه ترامپ به رهبر معظم انقلاب حرف از موشک نبود؛ گفته بودند که بیایید درباره هسته‌ای صحبت کنیم.

وی افزود: حالا الان هم میگویند که برد موشک ایران نباید بیش از ۴۰۰ کیلومتر باشد یعنی اسرائیل به ما حمله بکند ما نتونیم اسرائیل را بزنیم فلان کشور دیگر به ایران حمله بکند ما نتوانیم از ملتمان دفاع کنیم.