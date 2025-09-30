دریافت کارت بانکی در کسری از ثانیه؛ تجربه جدید بلوبانک

«جت‌ کارت» تجربه‌ای متفاوت از دریافت کارت بانکی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق کیوسک‌های خودکار، کارت را به شکل لحظه‌ای دریافت کنند.

تعداد بازدید : 49 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2120782" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1331538/2120782?width=700&height=400"></script></div>

«جت کارت» تجربه‌ای متفاوت از دریافت کارت بانکی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق کیوسک‌های خودکار، کارت را به شکل لحظه‌ای دریافت کنند؛ مسیری که برخلاف رویه مرسوم، ابتدا کارت در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و سپس فرآیند افتتاح حساب در بلو انجام می‌شود. همچنین دارندگان حساب بلو نیز قادرند جت‌کارت را به‌عنوان جایگزین کارت فعلی خود دریافت و بلافاصله فعال کنند.

بهروز پورخورشیدی، مدیر ارشد محصول بلوبانک، در گفت‌و‌گو با تابناک درباره چرایی طراحی این محصول (جت‌کارت) توضیح داد: کاربران هنگام افتتاح حساب بانکی، بیشترین انتظارشان داشتن یک کارت برای استفاده در زندگی روزمره است. تاکنون پس از افتتاح حساب، مشتری باید مدت‌زمانی را منتظر می‌ماند تا کارت صادر و ارسال شود، اما ما تلاش کردیم این فاصله زمانی را حذف کنیم.

برای کسانی که سرعت در دریافت خدمات بانکی برایشان اهمیت دارد یا در شرایط خاص نیاز فوری به کارت دارند، ابتدا کارت صادر می‌شود و سپس افتتاح حساب انجام خواهد شد تا بلافاصله امکان اتصال کارت به حساب فراهم شود. این رویکرد برای نخستین‌بار در کشور اجرایی شده است.