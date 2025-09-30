En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دریافت کارت بانکی در کسری از ثانیه؛ تجربه جدید بلوبانک

«جت‌ کارت» تجربه‌ای متفاوت از دریافت کارت بانکی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق کیوسک‌های خودکار، کارت را به شکل لحظه‌ای دریافت کنند.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۳۸
| |
525 بازدید
تعداد بازدید : 49
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

«جت کارت» تجربه‌ای متفاوت از دریافت کارت بانکی ارائه می‌دهد. کاربران می‌توانند از طریق کیوسک‌های خودکار، کارت را به شکل لحظه‌ای دریافت کنند؛ مسیری که برخلاف رویه مرسوم، ابتدا کارت در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و سپس فرآیند افتتاح حساب در بلو انجام می‌شود. همچنین دارندگان حساب بلو نیز قادرند جت‌کارت را به‌عنوان جایگزین کارت فعلی خود دریافت و بلافاصله فعال کنند.

بهروز پورخورشیدی، مدیر ارشد محصول بلوبانک، در گفت‌و‌گو با تابناک درباره چرایی طراحی این محصول (جت‌کارت) توضیح داد: کاربران هنگام افتتاح حساب بانکی، بیشترین انتظارشان داشتن یک کارت برای استفاده در زندگی روزمره است. تاکنون پس از افتتاح حساب، مشتری باید مدت‌زمانی را منتظر می‌ماند تا کارت صادر و ارسال شود، اما ما تلاش کردیم این فاصله زمانی را حذف کنیم.

برای کسانی که سرعت در دریافت خدمات بانکی برایشان اهمیت دارد یا در شرایط خاص نیاز فوری به کارت دارند، ابتدا کارت صادر می‌شود و سپس افتتاح حساب انجام خواهد شد تا بلافاصله امکان اتصال کارت به حساب فراهم شود. این رویکرد برای نخستین‌بار در کشور اجرایی شده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
جت کارت بلوبانک کارت بانکی نوآوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aOQ
tabnak.ir/005aOQ