En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مجلس هر چه سریع‌تر تعطیلی «پنجشنبه‌ها» را تصویب کند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه، نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است؛ ضرورت دارد تا مجلس هر چه سریع‌تر موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود.
کد خبر: ۱۳۳۱۵۳۶
| |
971 بازدید

مجلس هر چه سریع‌تر تعطیلی «پنجشنبه‌ها» را تصویب کند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حاکم ممکان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در تذکری به رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان دستگاه‌های مربوطه گفت: بازار کالا‌های اساسی با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود نظارت مواجه است و مردم برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی خود تلاش می‌کنند، اما فشار اقتصادی بر دوش آنها هر روز سنگین‌تر می‌شود و خانواده‌ها ناچار هستند، تا بین نان، دارو و سایر مایحتاج روزمره خود انتخاب‌های سختی داشته باشند.

وی ادامه داد: تاکنون دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدامات کافی برای حمایت از مردم انجام نداده‌اند. انتظار می‌رود این دستگاه‌ها فورا نسبت به کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند.

ممکان با اشاره تعطیلی روز‌های پنجشنبه در برخی ار استان‌های کشور گفت: این موضوع موجب اقدامات سلیقه‌ای برخی از استان‌ها و بلاتکلیفی و نارضایتی شدیدی شده است. تهران بدون مشکل تعطیل است، اما کارکنان سایر استان‌ها مجبور به حضور در ادارات بوده و نظاره‌گر تصمیات یکجانبه هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روز‌های پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است؛ ضرورت دارد تا مجلس هر چه سریع‌تر موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود.

وی افزود: تا آن زمان، انتظار می‌رود که مابقی استان‌ها نیز به تبع تهران تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت و آرامش و بهره‌وری تضمین شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تعطیلی روزهای پنجشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس استانها
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعطیلات اضطراری تا آخر ۱۴۰۴ چند روز خواهد بود؟
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۸ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۴ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۹ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aOO
tabnak.ir/005aOO