به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حاکم ممکان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) در تذکری به رئیس‌جمهور، وزرا و مسئولان دستگاه‌های مربوطه گفت: بازار کالا‌های اساسی با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کمبود نظارت مواجه است و مردم برای تأمین نیاز‌های اولیه زندگی خود تلاش می‌کنند، اما فشار اقتصادی بر دوش آنها هر روز سنگین‌تر می‌شود و خانواده‌ها ناچار هستند، تا بین نان، دارو و سایر مایحتاج روزمره خود انتخاب‌های سختی داشته باشند.

وی ادامه داد: تاکنون دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اقدامات کافی برای حمایت از مردم انجام نداده‌اند. انتظار می‌رود این دستگاه‌ها فورا نسبت به کنترل بازار، برخورد با گرانفروشی و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کنند.

ممکان با اشاره تعطیلی روز‌های پنجشنبه در برخی ار استان‌های کشور گفت: این موضوع موجب اقدامات سلیقه‌ای برخی از استان‌ها و بلاتکلیفی و نارضایتی شدیدی شده است. تهران بدون مشکل تعطیل است، اما کارکنان سایر استان‌ها مجبور به حضور در ادارات بوده و نظاره‌گر تصمیات یکجانبه هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روز‌های پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است؛ ضرورت دارد تا مجلس هر چه سریع‌تر موضوع تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود.

وی افزود: تا آن زمان، انتظار می‌رود که مابقی استان‌ها نیز به تبع تهران تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت و آرامش و بهره‌وری تضمین شود.