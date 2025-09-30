بازار طلا و سکه در روزهای اخیر، همپای رشد نرخ ارز و افزایش قیمت جهانی طلا، با جهشی قابل توجه روبهرو شده است. این روزها بهای سکه امامی از مرز ۱۱۱ میلیون تومان هم عبور کرده؛ رقمی که نشاندهنده ادامه التهاب در بازار فلز زرد است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بار دیگر برای مهار نوسانات و تأمین بخشی از تقاضای بازار، برگزاری حراج سکه از طریق مرکز مبادله را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اعلام رسمی مرکز مبادله، نهمین روز مهرماه ۱۴۰۴، زمان برگزاری جدیدترین مرحله از حراج سکه خواهد بود؛ حراجی که هشتاد و ششمین دور از عرضه سکه در مرکز مبادله به شمار میرود. طبق روال، متقاضیان باید تا ساعت یازده امشب (سهشنبه ۸ مهر) نسبت به واریز وجه اقدام کنند تا امکان حضور در فرآیند رقابت فردا را داشته باشند.
در این مرحله، سکههای ضرب سال ۱۳۸۶ عرضه میشوند. هر متقاضی ایرانی بالای ۱۸ سال میتواند حداکثر پنج قطعه خریداری کند. با این حال محدودیت سالانه نیز پابرجاست؛ یعنی هر کد ملی در یک دوره ۳۶۵ روزه، حداکثر مجاز به خرید ۲۰ قطعه سکه است. بنابراین افرادی که پیشتر در این بازه به سقف تعیینشده رسیدهاند، امکان حضور در حراج ۹ مهر را ندارند.
شیوه برگزاری حراج همانند مراحل پیشین، از طریق ثبت سفارش و تخصیص بر اساس اولویت قیمت ـ زمان است. جلسه حراج رأس ساعت ۱۲ روز چهارشنبه آغاز و نتایج آن ساعت ۱۶ همان روز اعلام خواهد شد.
کارمزد معاملات معادل یکدهم درصد ارزش معامله محاسبه میشود. همچنین هزینه تحویل هر قطعه سکه ۳۰ هزار تومان تعیین شده است. بانک مرکزی اعلام کرده وجوه باقیمانده در کیف پول کاربران، حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری پس از پایان حراج، به حساب بانکی آنان بازگردانده خواهد شد.
یکی از نکات مهم در حراجهای مرکز مبادله، زمان و نحوه تحویل سکه است. خریداران میتوانند نزدیکترین شعبه بانک ملی را انتخاب کنند و الزام به داشتن حساب در همان شعبه وجود ندارد.
برنامه زمانبندی تحویل نیز مشخص شده است. خریدارانی که در بازه ۲۱ تا ۲۹ مهر برای دریافت سکه مراجعه کنند، صرفاً هزینه تحویل (۳۰ هزار تومان برای هر قطعه) را میپردازند. اما از ۳۰ مهر تا ۱۹ آبان، علاوه بر هزینه تحویل، باید بابت هر روز تأخیر، ۵۰ هزار تومان به ازای هر قطعه به عنوان هزینه انبارداری بپردازند؛ این مبلغ شامل روزهای تعطیل نیز میشود.
در صورتی که خریدار تا پایان بازه تعیینشده برای دریافت سکه مراجعه نکند، معامله فسخ شده و وجه معامله پس از کسر کارمزد و سایر هزینهها به کیف پول او بازگردانده میشود. البته این عدم تعهد برای خریدار بدون تبعات نیست؛ چراکه در چنین شرایطی وی به مدت ۱۸۰ روز از ثبت هرگونه سفارش جدید در سامانه محروم خواهد شد.
برای برآورد قیمتهای احتمالی در حراج فردا، مرور تجربههای قبلی میتواند راهگشا باشد. در آخرین حراج سکه که ۱۲ شهریورماه برگزار شد، میانگین قیمت سکه تمام ۸۸ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان بود. در همان مقطع، بهای سکه در بازار آزاد حدود ۹۳ میلیون تومان نوسان داشت. به بیان دیگر، اختلاف قیمت حراج و بازار آزاد در حدود پنج درصد ثبت شد.
در آن حراج، نیمسکه به طور میانگین ۴۷ میلیون تومان و ربعسکه نیز حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کشف قیمت شد. همین روند نشان داد که فاصله میان قیمتهای کشفشده در مرکز مبادله و بازار آزاد چندان زیاد نیست، اما همین اختلاف اندک برای بسیاری از متقاضیان جذابیت ایجاد میکند.
اکنون با توجه به بهای ۱۱۱ میلیون تومانی سکه امامی در بازار آزاد، پیشبینی میشود قیمت کشفشده در حراج فردا نزدیک به ۱۰۵ میلیون تومان باشد. این اختلاف، در مقایسه با حباب حدود ۱۰ میلیون تومانی سکه امامی در بازار آزاد، میتواند انگیزه کافی برای ورود خریداران به حراج ایجاد کند.
کارشناسان معتقدند برگزاری حراجهای دورهای از سوی مرکز مبادله میتواند در تعدیل عرضه و تقاضا نقشآفرین باشد و تا حدی از جهشهای هیجانی قیمتها جلوگیری کند. در واقع، این حراجها به نوعی مسیر رسمی و شفاف برای خرید سکه محسوب میشوند و به دلیل محدودیتهای اعمالشده، امکان احتکار گسترده نیز تا حد زیادی کاهش مییابد.
با این حال، منتقدان بر این باورند که اثرگذاری این سیاست در کوتاهمدت بیشتر نمایان است و در بلندمدت، متغیرهای کلان همچون نرخ ارز، سیاستهای پولی و انتظارات تورمی، تعیینکننده اصلی مسیر قیمت طلا و سکه در کشور خواهند بود.
متقاضیان برای حضور در حراج سکه میتوانند به صورت شبانهروزی و در تمام روزهای هفته، از طریق سامانه معاملات مرکز مبادله اقدام به ثبتنام و احراز هویت کنند. این فرآیند شرط نخست برای ورود به رقابتهای حراج و استفاده از فرصت خرید است.
به گزارش تابناک؛ حراج ۹ مهرماه در حالی برگزار میشود که بازار سکه همچنان با فشار تقاضا و حباب قیمتی قابل توجهی روبهرو است. تجربههای قبلی نشان داده است اختلاف قیمت سکههای عرضهشده در مرکز مبادله با بازار آزاد، هرچند اندک، برای خریداران جذاب است. از این رو انتظار میرود رقابت در حراج فردا نیز بالا باشد. با این حال، واقعیت این است که سیاستهای کنترلی بانک مرکزی از طریق حراج سکه، تنها میتواند بخشی از عطش بازار را پاسخ دهد و تا زمانی که عوامل اصلی شکلدهنده نرخ ارز و انتظارات تورمی مهار نشود، این حراجها بیشتر به عنوان مسکن عمل خواهند کرد تا درمانی پایدار برای بازار آشفته سکه.