جهش 1566 درصدی درآمد تسهیلات بانک دی در شهریور ماه

به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک دی، آمارهای ارائه‌شده از سوی این بانک نشان‌دهنده جهش چشمگیر در عملکرد بخش تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

بر اساس این گزارش در شش‌ماهه نخست منتهی به شهریور ۱۴۰۴، بانک دی موفق شد مجموعاً حدود ۴۴۱۷ میلیارد تومان درآمد از محل تسهیلات اعطایی کسب کند؛ رقمی که بخش قابل توجهی از آن، یعنی حدود ۳۲۶۶ میلیارد تومان، تنها در شهریور ماه محقق شده است.

این میزان نسبت به سال گذشته جهش چشمگیری داشته است به‌گونه‌ای که درآمد تسهیلات شش‌ماهه سال قبل برابر ۱۱۶۳ میلیارد تومان و سهم شهریور آن تنها ۱۹۶ میلیارد تومان بوده است.

بر اساس این گزارش، درآمد تسهیلات اعطایی بانک دی در شش‌ماهه ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۸۰ درصد افزایش داشته و در شهریور ماه با رشد کم‌سابقه ۱۵۶۶ درصدی روبرو بوده است.