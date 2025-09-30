En
کدام مناطق تهران آپارتمان‌های زیر ۴۰۰ میلیون دارند؟

بازار رهن و اجاره در تهران این روزها برای کسانی که بودجه محدودی دارند، چالش‌برانگیز است.
بررسی فایل‌های رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد آپارتمان‌های ۴۰ تا ۷۰ متری در مناطقی همچون شمیران‌نو، مشیریه و بخش‌هایی از شرق پایتخت، با رهن کامل حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان همچنان قابل دسترسی هستند. این در حالی است که تعداد چنین فایل‌هایی محدود است و گزینه‌های مناسب به سرعت از بازار خارج می‌شوند.

به گزارش تابناک، اگرچه امکان رهن کامل واحدهایی تا حدود ۷۰ مترمربع با بودجه زیر ۴۰۰ میلیون وجود دارد، اما اغلب این واحدها امکانات رفاهی محدودی دارند. در اکثر موارد، داشتن پارکینگ یا آسانسور به ندرت دیده می‌شود و در صورت وجود، معمولاً تنها یکی از این امکانات در واحد ارائه شده است.

از لحاظ موقعیت مکانی، این آپارتمان‌ها عمدتاً در مناطق شرقی، جنوبی و بخش‌هایی از مرکز تهران قرار دارند. به عنوان مثال، در محله شمیران‌نو، یک آپارتمان ۴۵ متری با ۲۰ سال عمر و دارای انباری، با رهن کامل ۲۳۰ میلیون تومان آگهی شده است.

در محله مشیریه، واحدی ۷۰ متری با ۲۰ سال ساخت و انباری، و در محله آهنگ، آپارتمانی ۴۶ متری با ۱۴ سال عمر و انباری، هر دو با حدود ۴۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده‌اند.

همچنین، در محله فلاح، یک آپارتمان ۴۲ متری با ۸ سال ساخت، همراه با آسانسور و انباری، با رهن کامل ۳۵۰ میلیون تومان در بازار موجود است. در محله جی نیز یک واحد ۵۰ متری با بیش از ۳۰ سال عمر بنا، بدون پارکینگ و آسانسور، با رهن کامل ۳۸۰ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.
 

