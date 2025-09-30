تصمیم تازه برای کالابرگ / مجلس مجوز جدید داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک در ارتباط با برنامه‌های اقتصادی پارلمان پس از مکانیسم ماشه، توضیحاتی ارائه کرد.

محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برنامه ها و اقدامات مجلس برای کاهش بار روانی موضوع اسنپ بک بالاخص در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: بهترین اقدام در این خصوص، اجرای برنامه هفتم است. تمامی مسائل به جزئیات در این برنامه دیده شده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه را با احتمال اینکه ممکن است اسنپ بک فعال و یا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود تدوین و نوشته اند. بنابراین تمامی ملاحظات در آن در نظر گرفته شده است.

زنگنه تصریح کرد: بهترین راه اجرای برنامه هفتم است و به اصطلاح نباید به این در و بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: ما برای موضوعاتی چون معیشت مردم، کالا برگ، صنعت و معدن، نظام بانکی، حمایت از بخش تولید، نظام ارزی، احکام مختلف داریم و باید این احکام اجرایی شوند.

وی در پایان تصریح کرد: موضوع کالا برگ هم در برنامه هفتم آمده است و دولت باید در این زمینه تامین اعتبار و آن را اجرایی کند.