زنگنه در گفت‌و‌گو با تابناک مطرح کرد؛

تصمیم تازه برای کالابرگ / مجلس مجوز جدید داد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک در ارتباط با برنامه‌های اقتصادی پارلمان پس از مکانیسم ماشه، توضیحاتی ارائه کرد.
تداوم اجرای طرح کالابرگ/برنامه هفتم بهترین مسیر برای پسا اسنپ بک

محسن زنگنه؛ عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برنامه ها و اقدامات مجلس برای کاهش بار روانی موضوع اسنپ بک بالاخص در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: بهترین اقدام در این خصوص، اجرای برنامه هفتم است. تمامی مسائل به جزئیات در این برنامه دیده شده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برنامه هفتم توسعه را با احتمال اینکه ممکن است اسنپ بک فعال و یا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شود تدوین و نوشته اند. بنابراین تمامی ملاحظات در آن در نظر گرفته شده است.

زنگنه تصریح کرد: بهترین راه اجرای برنامه هفتم است و به اصطلاح نباید به این در و بزنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت: ما برای موضوعاتی چون معیشت مردم، کالا برگ، صنعت و معدن، نظام بانکی، حمایت از بخش تولید، نظام ارزی، احکام مختلف داریم و باید این احکام اجرایی شوند. 

وی در پایان تصریح کرد: موضوع کالا برگ هم در برنامه هفتم آمده است و دولت باید در این زمینه تامین اعتبار و آن را اجرایی کند. 

طرح کالابرگ مجلس شورای اسلامی اسنپ بک برنامه هفتم
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
