روز گذشته خبری مبنی بر قطع سراسری اینترنت در کشور افغانستان منتشر شد که در نگاه اول یک اتفاق داخلی برای کشور همسایه ایران به شمار می رود اما با ادامه دار شدن آن ابعاد عجیبی از این اتفاق مشخص شد.

نکته عجیب در رابطه با قطعی اینترنت در افغانستان این است که از بعد از قطعی اینترنت در این کشور به روز رسانی کانال های قیمت ساز دلار ایران هم متوقف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، بر اساس این گزارش به این ترتیب محرز شده کانال های معروف اعلام قیمت لحظه ای دلار نه در ایران که در کشورهای دیگر از جمله افغانستان مدیریت می شوند.

به این ترتیب مشخص است که قیمت سازی برای دلار ایران توسط اتباع افغانستانی انجام می شود تا یک جنبه دیگر از تاثیرات منفی افغانستان بر اقتصاد ایران بر همگان محرز شود.

پیش از این مشخص بود که قیمت دلار هرات بر قیمت دلار در ایران تاثیراتی دارد اما اکنون محرز شده که دخالت اتباع افغانستانی فراتر از تاثیر و به نوعی قیمت گذاری محسوب می شود.