En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افغانستان، بازیگر جدید در قیمت‌گذاری دلار ایران!

روز گذشته خبری مبنی بر قطع سراسری اینترنت در کشور افغانستان منتشر شد که در نگاه اول یک اتفاق داخلی برای کشور همسایه ایران به شمار می رود اما با ادامه دار شدن آن ابعاد عجیبی از این اتفاق مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۸۵
| |
700 بازدید
|
۳

افغانستان، بازیگر جدید در قیمت‌گذاری دلار ایران!

نکته عجیب در رابطه با قطعی اینترنت در افغانستان این است که از بعد از قطعی اینترنت در این کشور به روز رسانی کانال های قیمت ساز دلار ایران هم متوقف شده است.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، بر اساس این گزارش به این ترتیب محرز شده کانال های معروف اعلام قیمت لحظه ای دلار نه در ایران که در کشورهای دیگر از جمله افغانستان مدیریت می شوند.

به این ترتیب مشخص است که قیمت سازی برای دلار ایران توسط اتباع افغانستانی انجام می شود تا یک جنبه دیگر از تاثیرات منفی افغانستان بر اقتصاد ایران بر همگان محرز شود.

پیش از این مشخص بود که قیمت دلار هرات بر قیمت دلار در ایران تاثیراتی دارد اما اکنون محرز شده که دخالت اتباع افغانستانی فراتر از تاثیر و به نوعی قیمت گذاری محسوب می شود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
بازار دلار قیمت دلار ارز دلار افغانستان قطع اینترنت اینترنت افغانستان خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ مرداد
قیمت جدید دلار، یورو و سایر ارزها امروز ۴ مردادماه ۱۴۰۴
قیمت دلار امروز یکشنبه ۲۲ تیر
قیمت دلار امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه
قیمت دلار امروز دوشنبه ۳ شهریور
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۵ خرداد
ارتباط اینترنت افغانستان با قیمت دلار در تهران!
قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴
نرخ‌ دلار مبادله ای، یورو و پوند امروز ۱۶ اردیبهشت
قیمت دلار در بازار امروز 30 شهریور
قیمت دلار توافقی امروز ۳۰ اردیبهشت
قیمت دلار امروز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه
قیمت دلار در بازار امروز چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳
پیش‌بینی قیمت دلار امروز 7 بهمن
پیش‌بینی قیمت دلار امروز 15 بهمن
قیمت دلار و یورو امروز یکشنبه ۱۲ اسفند
قیمت انواع ارز در بازار امروز سه شنبه 5 فروردین
قیمت دلار؛ امروز 12 شهریور ماه
قیمت دلار و یورو امروز ۲۶ اردیبهشت
قیمت دلار مبادله‌ای در بازار امروز ۲۵ فروردین
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
13
پاسخ
وای به حال کشوری که نرخ دلارشو افغانی از افغانستان کنترل کنه ، من جای بانک مرکزی بودم در کوره دهی کنج عزلت می جویدم
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
9
پاسخ
اینم از عجایب هشت گانه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
متاسفم براي بانك مركزي
خواستار پيگيري قضايي اين موضوع هستم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNZ
tabnak.ir/005aNZ