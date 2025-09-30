En
اظهارات جنجالی یک نماینده درباره انتخابات و مردم!

امیر حسین ثابتی نماینده جوان مجلس که با رای حداقلی به بهارستان راه یافته است از رای مردم به مسعود پزشکیان انتقاد کرده است.
اظهارات جنجالی یک نماینده درباره انتخابات و مردم!

ثابتی گفته بود ما باید مثل چین عمل کنیم. تا وقتی مردم انتخاب می‌کنند، اوضاع مملکت درست نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ، این در حالی است که ثابتی در یک انتخابات حداقلی به مجلس راه یافت ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی و سیستم حکمرانی کشور که مبتنی بر دموکراسی است حتی او که با رای کم موفق به کسب کرسی نمایندگی شده قانونا نماینده مجلس محسوب می شود

اظهارات ثابتی در حالی است که انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از مهمترین دستاورد های پیروزی انقلاب اسلامی بوده که امام راحل و رهبر انقلاب همواره بر آن تاکید داشته و نسبت به صیانت از رای و نظر مردم اهتمام داشته اند.

امام در رابطه با اهمیت نظر اکثریت گفته بود: اکثریت هرچه بگویند آرایشان معتبر است ولو اینکه به ضررشان باشد شما ولی آن ها نیستید بگویید این به ضرر شما است شما وکیل آن ها هستید .

ایشان در سخنان خود خاطر نشان کرده بود: خواهش می کنم اشخاصی که چیزی را طرح می کنند که بر خلاف مسیر ملت است آن را طرح نکنند مسائلی که مربوط به وکالتتان است را انجام دهید در همه دنیا رای اکثریت معتبر است انصاف نیست و نمی شود چیزی بگویید بر خلاف رای مردم باشد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
10
پاسخ
متاسفانه بعضی از نمایندگان برای دیده شدن حاضرند منافع ملی ار هم زیر پا بگذارند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
14
پاسخ
والا بیشترین انتقادها از رای به خود ثابتی هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
وجود همین ادمای کم سواد و بی تجربه از بینش سیاسی در مجلس موجب مشکلات هستند و سد معبر در راه رفع تحریمها و مذاکرات ادمی که با 4 تا رای بره مجلس به مصداق از کوزه همان طراود که در درونش هست میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
برای این نمایندگان مجلس فقط منافع اقلیتی مهم است که به آنها رای دادند تا منافع اکثریت وضعیت کنونی کشور هم نتیجه همین نمایندگان اقلیت است
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
11
پاسخ
اگر یک انتخابات رقابتی و مشارکتی بود امثال امیرحسین ثابتی حتی در انتخابات دهیاری هم شکست می‌خوردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
ایشالله وقتی امثال ثابتی و تفکرشون در قدرت نبودند ان وقت همین کار را می کنیم تا برای همیشه راه ورودشان به قدرت بسته شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
باز هم انتخابات را تحريم كنيد تا اينا بيان جلو و تصميم گير مملكت بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
مردم اگر انتخاب می کردند نه تو با 4 درصد نماینده مجلس میشدی نه پزشکیان رییس جمهور
دیگه وقاحت رو از حد نگذرون
