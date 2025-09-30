اظهارات جنجالی یک نماینده درباره انتخابات و مردم!

ثابتی گفته بود ما باید مثل چین عمل کنیم. تا وقتی مردم انتخاب می‌کنند، اوضاع مملکت درست نخواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ، این در حالی است که ثابتی در یک انتخابات حداقلی به مجلس راه یافت ضمن اینکه بر اساس قانون اساسی و سیستم حکمرانی کشور که مبتنی بر دموکراسی است حتی او که با رای کم موفق به کسب کرسی نمایندگی شده قانونا نماینده مجلس محسوب می شود

اظهارات ثابتی در حالی است که انتخابات و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت از مهمترین دستاورد های پیروزی انقلاب اسلامی بوده که امام راحل و رهبر انقلاب همواره بر آن تاکید داشته و نسبت به صیانت از رای و نظر مردم اهتمام داشته اند.

امام در رابطه با اهمیت نظر اکثریت گفته بود: اکثریت هرچه بگویند آرایشان معتبر است ولو اینکه به ضررشان باشد شما ولی آن ها نیستید بگویید این به ضرر شما است شما وکیل آن ها هستید .

ایشان در سخنان خود خاطر نشان کرده بود: خواهش می کنم اشخاصی که چیزی را طرح می کنند که بر خلاف مسیر ملت است آن را طرح نکنند مسائلی که مربوط به وکالتتان است را انجام دهید در همه دنیا رای اکثریت معتبر است انصاف نیست و نمی شود چیزی بگویید بر خلاف رای مردم باشد.