ارتباط افغانستان با جهان قطع شد!

اینترنت افغانستان از روز دوشنبه، قطع شد و رسانه‌های محلی از احتمال قطع سراسری خدمات فیبرنوری خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۸۰
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اوت سال ۲۰۲۱، افغانستان قطعی سراسری اینترنت را تجربه می‌کند. اینترنت فیبرنوری چندین ولایت افغانستان اوایل ماه جاری، پس از صدور فرمان ممنوعیت خدمات فیبر نوری توسط هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان برای مقابله با فساد اخلاقی، قطع شده بود.

گروه رصد اینترنت نت‌بلاکس روز دوشنبه، اعلام کرد که معیارهای لحظه‌ای نشان می‌دهد که اتصال در افغانستان به ۱۴ درصد از سطح عادی کاهش یافته و تقریبا اختلال کامل در ارتباطات مخابراتی سراسری اعمال شده است.

سرویس‌های تلفن اغلب از طریق اینترنت هدایت می‌شوند و خطوط فیبر نوری یکسانی را به اشتراک می‌گذارند؛ به خصوص در کشورهایی که زیرساخت‌های مخابراتی محدودی دارند. نت‌بلاکس می‌گوید: «قطع فیزیکی اینترنت فیبر نوری، خدمات تلفن همراه و ثابت را نیز از کار می‌اندازد».

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، شبکه تلویزیونی خصوصی طلوع نیوز اعلام کرد منابعی تائید کرده‌اند که اینترنت فیبرنوری ممکن است از روز دوشنبه، در سراسر افغانستان قطع شود.

بی‌بی‌سی به نقل از یک مقام طالبان گزارش داد قطع اینترنت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت.

بر اساس داده‌های سرویس ردیابی پرواز «فلایت رادار۲۴»، حداقل هشت پرواز که قرار بود روز سه‌شنبه از فرودگاه بین‌المللی کابل پرواز کنند یا به آنجا وارد شوند، لغو شده‌اند.

به گفته مقامات دیپلماتیک، قطع اینترنت می‌تواند بر سیستم‌های بانکی و تجارت الکترونیک در سراسر کشور تاثیر بگذارد. شماری از شهروندان افغان گفته‌اند که اینترنت فیبر نوری آنها در پایان روز کاری دوشنبه، حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی، قطع شده است. به همین دلیل، بسیاری از مردم تا صبح سه‌شنبه که قرار است خدمات بانکی و سایر مشاغل از سر گرفته شوند، متوجه تاثیر این قطعی نخواهند شد.

افغانستان در سال ۲۰۲۴، کابل شبکه فیبر نوری ۹۳۵۰ کیلومتری که عمدتا توسط دولت‌های سابق تحت حمایت آمریکا ساخته شده است را به عنوان «اولویتی» برای نزدیک‌تر کردن کشور به سایر نقاط جهان و رهایی از فقر اعلام کرده بود. اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌های متعددی اعمال شده است.

