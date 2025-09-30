En
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگو با تابناک:

جزئیات طرح نهایی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای خروج از ان پی تی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک در ارتباط با جزئیات طرح این کمیسیون برای خروج از معاهده ان پی تی توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۷۷
186 بازدید

ابراهیم رضایی؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با جزئیات طرح مورد نظر این کمیسیون برای خروج از ان پی تی اظهار کرد: از سوی نمایندگان مجلس 15 طرح با محتوای مختلف برای خروج از معاهده ان پی تی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد و این کمیسیون روی یکی از این طرح ها به جمع بندی رسید.

وی افزود: منتها اینکه این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد، برعهده هیئت رئیسه مجلس است و در این باره تصمیم نهایی را نماینگان خواهند گرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ارتباط با جزئیات طرحی که این کمیسیون در ارتباط با خروج از ان پی به به جمع بندی رسیده است تصریح کرد: حرف اصلی ما این است که فعلا قانون همکاری با آزانس که مصوب مجلس است بدون کم و کاست اجرا شود. این حرفی است که از طرف مجلس گفته شده است.  

رضایی در همین زمینه افزود: این طرح برای قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه بود و خلاصه آن این است که اگر تروئیکای اوپایی درخواست فعال سازی اسنپ بک را بدهند دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که درخواست خروج از ان پی تی را به شورای حکام ارائه بدهد.

برچسب ها
ان پی تی برجام کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ابراهیم رضایی
