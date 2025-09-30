قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که تب‌وتاب روزهای گذشته بازار به‌سرعت فروکش کرد. کارشناسان معتقدند از آن‌جا که تاثیر تحولات سیاسی اخیر هنوز به‌طور ملموس در عرضه خودروسازان دیده نمی‌شود، افزایش اخیر بیشتر ریشه در هیجانات مقطعی و رشد انتظارات تورمی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو همچنان در رکودی سنگین به‌سر می‌برد. ناپایداری شرایط اقتصادی و بلاتکلیفی در عرضه انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باعث شده حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود برسد. کارشناسان صنعت خودروسازی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش عرضه تحت تاثیر تحولات اخیر، نگاه سرمایه‌ای به خودرو پررنگ‌تر خواهد شد و بازار با جهشی تازه و کامل در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود.



قیمت خودروهای داخلی

روند کلی معاملات خودروهای داخلی نزولی گزارش شده است. با این حال، دو محصول شاهین اتوماتیک پلاس و سهند E اتوماتیک برخلاف جریان بازار حرکت کرده‌اند که برخی کارشناسان دلیل این موضوع را برهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضای این خودروها می‌دانند. بر این اساس، شاهین اتوماتیک پلاس 60 میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ یک میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد. از سوی دیگر، سهند E اتوماتیک افزایش قیمت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 930 میلیون تومان معامله شود. میان محصولات این خودروساز داخلی، ساینا اتوماتیک 26 میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با نرخ 774 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

میان محصولات ایران خودرو، تارا اتوماتیک V4 بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 64 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت یک میلیارد و 280 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. همچنین، دنا پلاس MT6 کاهش 62 میلیون تومانی و پژو 207 با موتور TU3 افت 47 میلیون تومانی را تجربه کردند تا به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 118 میلیون تومان و 828 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شوند.

قیمت خودروهای مونتاژی

دو محصول مونتاژی خلاف جهت بازار حرکت کردند. بر همین مبنا، تیگو 7 پرومکس دو دیفرانسیل رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص سه میلیارد و 270 میلیون تومان ایستاد. از طرفی، کی‌ام‌سی ایگل 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 330 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) بیشترین کاهش قیمت میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. از این رو، این کراس‌اوور مونتاژی افت قیمت 99 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 551 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، هایما 7X کاهش 70 میلیون تومان را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 210 میلیون تومان سقوط کند.

رسپکت 2 و پیکاپ فوتون 60 میلیون تومان ارزان شدند. بر این مبنا، این خودروهای مونتاژی به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 860 میلیون تومان و دو میلیارد و 880 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شدند.

