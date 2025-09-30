En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۷۱
| |
833 بازدید
|
۲

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که تب‌وتاب روزهای گذشته بازار به‌سرعت فروکش کرد. کارشناسان معتقدند از آن‌جا که تاثیر تحولات سیاسی اخیر هنوز به‌طور ملموس در عرضه خودروسازان دیده نمی‌شود، افزایش اخیر بیشتر ریشه در هیجانات مقطعی و رشد انتظارات تورمی داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بازار خودرو همچنان در رکودی سنگین به‌سر می‌برد. ناپایداری شرایط اقتصادی و بلاتکلیفی در عرضه انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی باعث شده حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود برسد. کارشناسان صنعت خودروسازی هشدار می‌دهند که در صورت کاهش عرضه تحت تاثیر تحولات اخیر، نگاه سرمایه‌ای به خودرو پررنگ‌تر خواهد شد و بازار با جهشی تازه و کامل در قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404

روند کلی معاملات خودروهای داخلی نزولی گزارش شده است. با این حال، دو محصول شاهین اتوماتیک پلاس و سهند E اتوماتیک برخلاف جریان بازار حرکت کرده‌اند که برخی کارشناسان دلیل این موضوع را برهم‌خوردن توازن میان عرضه و تقاضای این خودروها می‌دانند. بر این اساس، شاهین اتوماتیک پلاس 60 میلیون تومان گرانتر از روز گذشته و با نرخ یک میلیارد و 460 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شد. از سوی دیگر، سهند E اتوماتیک افزایش قیمت 20 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 930 میلیون تومان معامله شود. میان محصولات این خودروساز داخلی، ساینا اتوماتیک 26 میلیون تومان ارزانتر از روز گذشته و با نرخ 774 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

میان محصولات ایران خودرو، تارا اتوماتیک V4 بیشترین کاهش قیمت را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 64 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت یک میلیارد و 280 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود. همچنین، دنا پلاس MT6 کاهش 62 میلیون تومانی و پژو 207 با موتور TU3 افت 47 میلیون تومانی را تجربه کردند تا به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 118 میلیون تومان و 828 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شوند.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404

دو محصول مونتاژی خلاف جهت بازار حرکت کردند. بر همین مبنا، تیگو 7 پرومکس دو دیفرانسیل رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص سه میلیارد و 270 میلیون تومان ایستاد. از طرفی، کی‌ام‌سی ایگل 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 330 میلیون تومان در معاملات روز جاری حاضر شود.

فیدلیتی الیت (7 نفره) بیشترین کاهش قیمت میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. از این رو، این کراس‌اوور مونتاژی افت قیمت 99 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 551 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، هایما 7X کاهش 70 میلیون تومان را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 210 میلیون تومان سقوط کند.

رسپکت 2 و پیکاپ فوتون 60 میلیون تومان ارزان شدند. بر این مبنا، این خودروهای مونتاژی به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و 860 میلیون تومان و دو میلیارد و 880 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شدند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو قیمت خودرو خودرو داخلی خودرو خارجی خرید خودرو فروش خودرو خودرو مونتاژی خبر فوری ایران خودرو سایپا چانگان
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز 7 مهرماه
قیمت خودرو امروز ۵ مهر ۱۴۰۴
بازار خودرو از تب و تاب افتاد + جدول قیمت‌ها
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه
قیمت انواع خودرو در بازار امروز 18 تیرماه
قیمت خودرو امروز 26 شهریور 1404
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو در بازار امروز 6 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 8 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 25 تیرماه
قیمت خودرو در بازار امروز 18 خردادماه
قیمت خودرو در بازار امروز 22 اردیبهشت
قیمت خودرو در بازار امروز 30 اردیبهشت
قیمت خودرو در بازار امروز 10 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 17 اردیبهشت ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 9دی ماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
9
پاسخ
فاجعه اس. این همه پول برای یک مشت لگن های داخلی و چینی. بیچاره مردم ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
ملت حيران كه با سيلي گونه خود را سرخ كنند يا انباري از خرج خانه و زندگي بخصوص تازه ازدواجي ها
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aNL
tabnak.ir/005aNL