مهاجران ایرانی، قربانی توافق ترامپ/دیپورت 100 ایرانی

مقامهای آگاه به روزنامه آمریکایی گفتهاند واشنگتن پس از توافق با تهران، یک هواپیمای پر از ایرانیها را دیپورت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته دو مقام ارشد ایرانی دخیل در مذاکرات و یک مقام آمریکایی مطلع که با نیویورکتایمز صحبت کردند، دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، حدود ۱۰۰ ایرانی را با یک هواپیما از آمریکا به ایران بازمیگرداند.
مقامهای ایرانی گفتند این پرواز چارتری آمریکا، دوشنبه شب از لوییزیانا پرواز کرد و قرار است از طریق قطر سهشنبه به ایران برسد. و مقام آمریکایی تأیید کرد که برنامه پرواز در مراحل پایانی قرار دارد.
تمامی مقامها به شرط ناشناس ماندن با نیویورک تایمز صحبت کردند، زیرا اجازه نداشتند جزئیات را علنی کنند.
نیویورکتایمز نوشته «این اخراج دستهجمعی یکی از صریحترین اقدامات دولت ترامپ برای اخراج مهاجران است؛ فارغ از شرایطی که در آن قرار خواهند گرفت».
اوایل امسال، آمریکا گروهی از ایرانیان را که بسیاری از آنان به تازگی به مسیحیت گرویده بودند، به کاستاریکا و پاناما اخراج کرد.
برای دههها، ایالات متحده به ایرانیانی که خارج میشدند، پناهندگی میداد. هویت این ایرانیان و دلایل تلاش آنان برای مهاجرت به آمریکا مشخص نیست.
به گزارش نیویورکتایمز، در چند سال گذشته، تعداد ایرانیانی که به مرز جنوبی آمریکا رسیده و غیرقانونی وارد شدهاند افزایش یافته، از جمله بسیاری که مدعی ترس از آزار در ایران به دلیل باورهای سیاسی و مذهبیشان بودند.
طبق این گزارش آمریکا مدتها در اخراج مهاجران به کشورهایی مانند ایران تردید داشت یا دچار مشکل میشد، زیرا روابط دیپلماتیک رسمی وجود ندارد و گرفتن مدارک سفر بهموقع دشوار بود. این موضوع مقامهای آمریکایی را وادار کرده بود که مهاجران را یا مدت طولانی در بازداشت نگه دارند یا آزادشان کنند تا در آمریکا بمانند.
آمریکا در سال ۲۰۲۴ بیش از دهها ایرانی را طی چند پرواز تجاری به ایران بازگرداند؛ بالاترین تعداد در سالهای اخیر. دو مقام ایرانی گفتند اخراجشدگان شامل زنان و مردان بودند که برخی از آنها زوج بودند. به گفته آنان، برخی پس از ماهها بازداشت داوطلبانه رفتند و برخی دیگر چنین نبودند.
مقامها به نیویورکتایمز گفتند تقریبا در همه موارد، درخواستهای پناهندگی رد شده بود یا افراد هنوز به دادگاه برای رسیدگی پناهندگی نرفته بودند.
مقامهای ایرانی گفتند این همکاری برای اخراج مهاجران غیرقانونی لحظهای نادر و نتیجه ماهها گفتوگوی ۲ کشور محسوب میشود. یکی از مقامها گفت وزارت خارجه ایران بازگشت اخراجیها را هماهنگ میکرد و تضمینهایی داده شده که آنان در امنیت خواهند بود و با مشکلی روبهرو نمیشوند.