وزیر امور خارجه با بیان اینکه با آمریکایی‌ها با واسطه و بی‌واسطه در نیویورک پیام‌هایی رد و بدل شد و با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده در شورای امنیت، سازمان ملل و آژانس، گفت: این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای شورا بحث و بررسی شود و آنچه منفعت کشور اقتضا کند، اجرا خواهیم کرد و مطمئنم تصمیمات درست و حساب شده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای شرکت در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده درباره این سفر و رایزنی‌های انجام شده در جمع خبرنگاران گفت: هفته کاملا فشرده‌ای در نیویورک داشتیم و فعالیت‌های مختلفی صورت گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری، وی افزود: قسمتی از آن مربوط به بحث اسنپ‌بک می‌شود، ولی ما در عین حال از فرصت حضور در مجمع عمومی همیشه برای پیشبرد روابط دوجانبه با کشورهای دیگر، حضور در مجامع بین‌المللی، جلسات مختلف در سازمان ملل و غیر سازمان ملل استفاده کرده‌ایم.

* ملاقات دوجانبه با بیش از ۳۱ کشور

رئیس دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه با وزرای خارجه بیش از ۳۱ کشور ملاقات دوجانبه داشتم، اظهار داشت: هم بحث‌های هسته‌ای مطرح بود، هم مواضع کشور بیان و هم روابط دوجانبه با آن کشورها مرور شد و تصمیماتی درباره همکاری‌های اقتصادی و برگزاری کمیسیون مشترک و هر کشور به تناسب خودش گرفتیم.

عراقچی افزود: در مجامع مختلف شرکت کردم، بحث توسعه جهانی که به ابتکار چین برگزار شد و اجلاس بسیار مهمی بود. بحث بزرگداشت هزار و پانصدمین سالگرد میلاد پیامبر اعظم (ص) که به ابتکار ما در سازمان همکاری اسلامی مطرح و تصویب و قرار شد در نیویورک برگزار شود که در آن جلسه شرکت کردم.

وی گفت: در یک اجلاس چهارجانبه درباره افغانستان بین ایران، روسیه، چین و پاکستان، شرکت کردم که اهمیت خود را خارج از چارچوب سازمان ملل داشت. جلسات دیگری که خودم یا همکاران شرکت کردم. اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی، نم، بریکس و شانگهای که از این فرصت استفاده و جلسات حاشیه‌ای دارند.

وزیر امور خارجه افزود: جلسه بسیار خوبی را با جمع شورای روابط خارجی آمریکا و انجمن آسیایی داشتم.

* امتیازگیری از ایران

وی به دیدارش با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل اشاره کرد و گفت که به نوعی آخرین مواضع در بحث اسنپ‌بک مطرح شد و افزود: در بحث اسنپ بک آنچه اتفاق افتاد، ما با تلاشی برای امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران مواجه شدیم، امتیازات کاملا غیرمعقول و ناشدنی. در مقابل، ما هم پیشنهادات کاملا معقول خود را که به اعتراف اروپایی‌ها هم کاملا معقول بود، ارائه کردیم.

عراقچی بیان کرد: در طول یک هفته، ملاقات‌های متعددی بین ما و سه کشور اروپایی، دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شد. تلاش بر این شد که مصالحه‌ای بین پیشنهادات دو طرف انجام شود که با زیاده‌خواهی مفرطی که آمریکایی‌ها داشتند و همراهی کشورهای اروپایی، نتوانستیم به یک مصالحه برسیم. چرا؟ چون ما اینجا هستیم که از حقوق و منافع مردم ایران دفاع کنیم و قطعاً هیچ توافقی که متضمن منافع ایران نباشد، از طرف ما، قابل پذیرش نیست.

* با قطعنامه‌ها زندگی کردیم

وی اضافه کرد: مجموع فعالیت‌ها به مردم خود ما هم نشان داد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه، هر اقدامی را که برای حفاظت از منافع ایران لازم باشد، انجام می‌دهد. ملاقات‌های متعدد داشتیم، پیشنهادات مختلفی که روی میز گذاشتیم، مشاجراتی که داشتیم، همه این کارها انجام شد.

وزیر خارجه بیان کرد: با آمریکایی‌ها هم با واسطه هم بی‌واسطه، پیام‌هایی رد و بدل شد. در نهایت ما از این جهت آسوده خاطر هستیم که آنچه لازم بود انجام دهیم را انجام دادیم و مسلم و مسجل شد، تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودند، یک بار دیگر که مذاکره با آمریکایی‌ها یک بن بست محض است، واقعا در این حرکت هم نشان داده شد.

عراقچی گفت: خیال می‌کردند هیولایی که از اسنپ‌بک ساخته‌اند، آنقدر ما را می‌ترساند که حاضر هستیم هر امتیازی را بدهیم، قطعا اینطور نیست. با قطعنامه‌هایی که الان تلاش برای احیای آن دارند، قبلا زندگی کردیم. نمی‌گویم چیز خوبی است، اصلا خوب نیست، ولی هیولایی که از آن تصویر کردند که ما را وادار کنند به امتیاز، آن هم نیست.

وزیر خارجه بیان کرد: مردم خواهند دید که در بحث اقتصادی، تحریم‌های بیشتری از آنچه قبلا توسط آمریکا وضع شده است، اعمال نخواهد شد. یکسری لیست‌ها دوباره اضافه و کم می‌شود که تاثیر فوق‌العاده‌ای ندارد، ولی تأثیرات سیاسی و بعضا راهبردی به جای خودش است که باید با آنها هم مقابله کنیم.

* بحث در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای شورا

رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: امروز من با دبیرکل سازمان ملل در خصوص اقداماتی که دبیرخانه سازمان ملل باید در این زمینه انجام دهد و بعضی از اینها را شروع کرده است، صحبت کردم. ما از الان به بعد، چالش حقوقی در شورای امنیت و سازمان ملل داریم. روسیه و چین مواضع مشابه ما دارند و اینکه کاری که صورت گرفته غیرقانونی است و مبنای حقوقی و قانونی ندارد و نباید به آن اعتبار داده شود.

وی درباره تفاهمنامه قاهره و روند همکاری ایران و آژانس گفت: ما با شرایط جدیدی هم در شورای امنیت، هم سازمان ملل و هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مواجه هستیم. از نظر ما در شورای امنیت اجماع لازم برای اینکه تصمیم اسنپ‌بک گرفته شود، وجود نداشت. روسیه و چین هم معتقدند که وجود نداشت.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: این مسائل باید در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای این شورا بحث و بررسی شود و ما با توجه به مجموعه شرایط، آنچه منفعت کشور اقتضا کند را اجرا خواهیم کرد و مطمئن هستم تصمیمات درست و حساب شده‌ای در شورای عالی امنیت ملی گرفته خواهد شد.