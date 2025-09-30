En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

جلیلی و برجام: کدام سمت دروغ می‌گوید؟!

رهبر انقلاب درباره قضیه برجام و مباحثات و مناظره‌های برجامی: از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند؛ این کار را نکنید. اهانت‌کردن، هتک‌حرمت‌ کردن، متهم‌کردن، اینها باید از بین برود یک دودستگی و دوقطبی براساس برجام به وجود نیاید.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۵۱
| |
799 بازدید
|
۱۴

جلیلی و برجام: کدام سمت دروغ می‌گوید؟!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ یک رئیس‌جمهور اسبق و یک مذاکره‌کننده اسبق در فضای مجازی یکدیگر را دعوت به مناظره کردند تا طرف مقابل را تفهیم کنند که در قضیه برجام حق با خودشان است. این آشکارا خلاف سه ماه تذکر حفظ انسجام ملی است. بماند که رهبر انقلاب سال ۹۷ مشخصاً در قضیه برجام تأکید کردند که نباید در داخل یکدیگر را سرزنش و متهم کنید. این دو مقام سابق چه نسبتی با این تذکرات دارند؟ تقریباً هیچ!

آقای روحانی واضح است که می‌داند نه مناظره‌ای برگزار می‌شود و نه دیگر حرف‌های او برای مردمی که به این نقطه از وضعیت برجام و وضعیت معیشتی خودشان رسیده‌اند، جذابیتی دارد. اما به خوبی آموخته است برای دفاع از حیثیت و آبروی خود و میراث برجامی دولتش، اگر مخالفانش را دعوت به مناظره کند، یعنی حرف‌های حق گفتنی زیادی دارد و همین کافی است. البته از آقای روحانی هیچ‌کس انتظار حفظ انسجام ملی ندارد، زیرا حتی وقتی رئیس‌جمهور بود چنین نمی‌کرد.

آقای جلیلی، اما در ذیل نیرو‌های انقلاب تعریف می‌شود. با این حال او نیز نسبت روشنی با انسجام ملی ندارد. تلاش او برای تفهیم اتهامات به روحانی و برجامی‌ها چه حاصلی برای مردم در این نقطه زمانی و مکانی دارد، جز اثبات خودش؟! دنباله‌رو‌های او در مجلس ویدئو می‌پراکنند که برجام را به رهبری تحمیل کردند، اما، چون «آیت‌الله خامنه‌ای شاه و دیکتاتور نیست، پذیرفته است»! با آنکه رهبری بار‌ها از زحمات رئیس‌جمهور تقدیر کردند و در دیدار هفته دولت امسال گفتند که «این زحمات باید قدرشناسی شود»، می‌گویند «مردم در انتخاب پزشکیان اشتباه کردند»! در انتخاب شما به عنوان نماینده مجلس چطور؟ عین حق و عدالت و درستی را انتخاب کردند و جز این هرچه بود، باز اشتباه بود؟! این مقایسه‌ها و تحلیل‌ها نهایت بی‌شرمی است. آن دیگری از همین دسته در مجلس می‌گوید «من ضبط‌صوت رهبری نیستم». تو که هستی که چنین شئ‌ای یا چیزی باشی یا نباشی؟! چگونه خودت را با هر نسبتی با آن جایگاه مقایسه می‌کنی؟! کسانی که اگر بخشی از مردم حزب‌اللهی به آنان توجه کردند و رأی دادند، به دلیل انتساب خودشان به آن جایگاه بود، حالا ادعای آزادمنشی و استقلال سیاسی می‌کنند. این چیز‌ها فضای سیاسی کشور را نه‌فقط از انسجام خارج کرده است که آن را به ابتذال کشانده است.

کسانی که می‌خواهند مناظره برجامی برگزار کنند یا چنین سخنان مهملی درباره جایگاه رهبری دارند، مشخصاً باید بگویند نسبت‌شان با این سخنان سال ۹۷ چیست: «یک نکته مهمی را من در اینجا ذکر بکنم؛ در قضیه برجام، در مواجهه با برجام حتماً لازم است که عناصر سیاسی، عناصر مدیریتی، عناصر مطبوعاتی و فرهنگی از سرزنش یکدیگر پرهیز کنند؛ این کار را نکنید. نقد، انتقاد صحیح، منصفانه، عاقلانه، ایرادی ندارد، مسئولین هم باید به انتقاد‌ها گوش بدهند، اما اینکه همدیگر را سرزنش کنیم، اهانت‌کردن، هتک‌حرمت‌کردن، متهم‌کردن، اینها باید از بین [برود]؛ یک دودستگی و دوقطبی براساس برجام به وجود نیاید... وحدت را، اتحاد را، همدلی را، هم‌زبانی را در این قضیه نقض نکنیم».

طرف ویدئو پر کرده و یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب اسبق و یک نایب‌رئیس اصولگرای اسبق را که گفته‌اند برجام اگر در سطح عالی مخالف داشت، امکان امضا نداشت، معرفی می‌کند و به آنان لقب کذاب می‌دهد. این اگر اهانت و هتک‌حرمت که رهبری نفی کردند نیست، پس چیست؟!

از این حرف‌های ساده بگذریم. این حرف‌ها برای مردم روشن است. اگر از نگاه بالا و سوابق پر از رانت قدرتی که برخی از مسئولان و نمایندگان با آن به جایگاهی در دولت و مجلس رسیدند، بررسی کنیم، مشخص خواهد شد که دلیل این دعوا‌ها «مردم» و «ایران» نیستند. می‌توان از خود مردم پرسید چقدر دعوای جلیلی با روحانی برای شما مهم است. بسیاری این دو را شاید جز با چند خاطره به یاد نمی‌آورند. ذهن مردم با اعداد و رقم‌های متوالی و اغلب فاقد سندی که در این دعوا‌ها پراکنده می‌شود، بیگانه است. از منظر روان‌شناسی نیز مردم به این اعداد و چرایی و چگونگی‌شان توجه ندارند. این دعوا‌ها برای کشور هم نیست. کشور چیزی جز مردم نیست، ولی حتی اگر ماهیت مستقلی داشته باشد، در روزگاری که نیرو‌های نظامی شب و روز نمی‌شناسند تا توان مقابله و بازدارندگی را افزایش دهند، دعوا‌های سیاسی که از دلایل اصلی تضعیف قدرت انسجام داخلی و تحریک دشمن به حمله است، یعنی بازی با خون همین نیرو‌های نظامی کشور.

اگر دنبال عناصر و عوامل مخدوش‌کننده امنیت روانی جامعه و کسانی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، می‌گردیم، یا اگر می‌خواهیم بدانیم وقتی رهبری می‌گوید «در قضیه برجامی دوقطبی ایجاد نکنید و یکدیگر را [حتی]سرزنش نکنید» چرا کار از سرزنش گذشته و آقایان یکدیگر را همچون حرامیان، مفسد و خائن می‌نامند، فقط می‌توانیم به این نقطه برسیم که دعوا بر سر منافع کشور و مردم نیست؛ دعوا شخصی و انتخاباتی شده است. فرق آنچه خیانت در برجام (چه امضاکردنش، چه نکردنش) می‌نامیم با خیانتی که علیه انسجام ملی ایجاد شده است، چیست؟!

هیچ‌کس منتظر مناظره شما نیست. از تملق اطرافیان‌تان هوا و جو نگیرید. از هیاهوی چند هرزنویس توییتری هم حس نگیرید. مردم اینها نیستند. وقتی رهبری با قاطعیت در سخنرانی تلویزیونی چند روز پیش می‌گویند «این اتحاد ملی، این یکپارچگی مردم همچنان وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ البته همه هم در مقابل آن مسئول هستیم»، مسئولیت شما چیست که دقیقاً عزم به برهم‌زدن این اتحاد ملی گرفته‌اید؟!

اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید جلیلی اصولگرا افراطی گری برجام مقام رهبری مجلس دوازدهم نمایندگان مردم خبر فوری
تحریم داخلی در کنار مکانیزم ماشه/ فرزین چطور کاربران ایرانی را محدود می کند؟
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشای پشت پرده فشارها برای ابلاغ قانون حجاب
قاب دیدنی از رهبر انقلاب در سالگرد ارتحال امام (ره)+عکس
دیدار شرکت‌کنندگان مسابقات‌ قرآن با رهبر انقلاب
تحلیل یک روزنامه: اکثریت مردم پشت پزشکیان هستند
جدیدترین موضع سعید جلیلی درباره مناظره با روحانی
کشته شدن ۲۵ سرباز نیجر در حمله افراطگرایان
گفت وگوی رهبرانقلاب با شطرنجباز تیم ملی
همان‌ها که برجام را رد کردند، جشن اسنپ بک می‌گیرند!
حماس بیانیه‌ای مهم صادر کرد
وقتی تریبون، ابزار تفرقه‌افکنی می‌شود!
چرخش عجیب درباره برجام؛ از کودک سرطانی به ابتکار چندجانبه!
رهبر انقلاب درگذشت حاج شیخ حسین ابراهیمی را تسلیت گفت
نسخه هاشمی رفسنجانی برای عبور از بحران‌ها
روایتی دست اول از عمل جراحی رهبر انقلاب
افشاگری فعال اصولگرا درباره علت عدم کناره‌گیری جلیلی
انتقاد از دیپلماسی وزارت خارجه: چرا یقه‌گیری نمی‌کند؟!
آمریکا در حال بررسی کاهش حضور نظامی‌اش در افریقا است
هشدار کری درباره افراط گری دولت ترامپ
انتقاد ترقی از افراطی‌گری علیه دولت
سخنی با آقایان سعید و مسعود/ برنامه‌تان برای «تحریم، گشت ارشاد، فیلترینگ و بنزین» چیست؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
33
5
پاسخ
فقط همین را میدانیم که از سال 92 تا الان تمام امورات هسته دست آقای روحانی و ظریف و پزشکیان و ... بوده و آقای جلیلی هیچ اختیاری در مسائل هسته ای ندارند
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
مشکلات امروز ما ناشی از بی تدبیری احمدی نژاد و جلیلی است
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
مشکل تو این است که تصور می کنی اینگونه امور در دولت سیاستگذاری می شود .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
خودت هم درست گفتی که فقط همین می‌دانی بعنی از موصوعات دیگر بی‌خبری. بنابراین نطر شما درباره‌ی اینکه مقصر روحانی است کاملا اشتباه است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
هنوز خوابی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
متاسفانه همین اندک را که فکر می کنی میدانی هزار در صد نادرست است . پس در حقیقت هیچ نمی دانی
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
ایشون کجای دل ما جا دارند که از طرف ملت حزب الهی و یا دیگران صحبت می کنند انتخاب شده و تعریف گشته شما احتمال سوختن دارید بسوزید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
6
پاسخ
مشکل ما با جلیلی فقط برجام نیست . جلیلی در بسیاری موارد دیگر در حد خیانت به منافع ملی و مردم آسیب زده .
خوشبختانه ماهیت او روز بروز برای هوادارنش آشکار تر شده .
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
6
پاسخ
اولا اقای جلیلی اصلا انقلابی نیست ...
درثانی ایشون براساس کدوم رزومه و یا توانمندی تایید صلاحیت میشه !!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
1
1
پاسخ
صد درصد جلیلی.شما ممکنه راست بگید ولی گزینشی این تاکتیکی هست که همیشه جلیلی و طرفدارانش داشته اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
3
پاسخ
کسی که خود مقصر است سعی می کند دیگران را در معرض اتهام قرار دهد
روز روشن چراغ نمی خواهد برادر جلیلی
خبرنگار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
2
پاسخ
خودحق پنداری، مطلق انگاری، خودشیفتگی سیاسی و « همه دیگری شماری » در کنار انحصارگرایی ، ویژگیهای افراد برجسته این جریان تندرو هست که در بسیاری از اونها از نزدیک شاهد بودم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
1
پاسخ
حالاکه خیلی خوب شد. برگشتیم به تنظیمات کارخانه. مثل 10 سال قبل. . این گوی و این میدان. بفرما آقای جلیلی ببینیم چند مرد حلاجی؟؟
قمصری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸
0
0
پاسخ
اتفاقا مناظره خوبه و 90 درصد ملت هم میخوان مناظره باشه هر چند سودی برای ملت نداره ولی مسبب بدبختی امروز خودشون رو میشناسن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۱ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۰ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۸۶ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aN1
tabnak.ir/005aN1