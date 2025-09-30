وعده برای شکستن طلسم ورزشگاه مشهد

با این تصمیم، علاقه‌مندان زن به ورزش در مشهد فرصت خواهند داشت که برای نخستین بار از نزدیک شاهد رقابت‌های ورزشی در این ورزشگاه تاریخی باشند، موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در گسترش ورزش زنان در استان و کشور باشد

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی وعده داد که ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد در سال ۱۴۰۴ برای اولین بار میزبان یک مسابقه با حضور زنان خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین؛ امیر زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در برنامه فوتبال ۳۶۰ اعلام کرد که ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد پس از سال‌ها، برای اولین بار میزبان یک مسابقه با حضور زنان خواهد بود. او تأکید کرد این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۴ رخ خواهد داد و این وعده نویدبخش شکستن طلسم ورزشگاه مشهد در میزبانی زنان است.

با این تصمیم، علاقه‌مندان زن به ورزش در مشهد فرصت خواهند داشت که برای نخستین بار از نزدیک شاهد رقابت‌های ورزشی در این ورزشگاه تاریخی باشند، موضوعی که می‌تواند نقطه عطفی در گسترش ورزش زنان در استان و کشور باشد.