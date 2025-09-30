En
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه

از روزگاری که او پا در زندگی تو نهاده است، همه چیز دچار تغییرات مثبت شده است. او به تو آرامش و امنیت بخشیده است و تو با او معنای واقعی کامیابی را تجربه کرده ای.
فال حافظ امروز شما 8 مهر ماه

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی
وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
در انتظار رویت ما و امیدواری
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی
مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی
حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی

تعبیر فال حافظ 8 مهر 1404

از روزگاری که او پا در زندگی تو نهاده است، همه چیز دچار تغییرات مثبت شده است. او به تو آرامش و امنیت بخشیده است و تو با او معنای واقعی کامیابی را تجربه کرده ای. اکنون شاد باش و راحت زندگی کن. قدر او را بدان و شاکر خدای بزرگی باش که این نعمت گرانبها را در اختیار تو قرار داده است و از این گنج با ارزش با جان و دل محافظت نما.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- درباره اجرای این نیت بسیار فکر می کنید اما کمتر اقدام می کنید. در حالی که باید دست به کار شوید. دقت، سرعت عمل و فرصت را از دست ندهید تا شاهد مقصود را در آغوش گیرید. زیرا رقیبان در راه و حسودان در کمین هستند.

۲- مسافرت را توصیه نمی کنم. به زودی به مسافرتی مذهبی و تجاری خواهید رفت و در این مسافرت ضمن تجربیات زیاد، عواملی موجب شادی شما می شود که در زندگی شما موثر خواهد بود و موجب تحول کلی در نگرش خانوادگیتان خواهد شد.

۳- درباره مسافر خود خیلی نگران نباشید. او حالش خوبست و روزگار بر وفق مرادش می باشد. بلکه بیشتر به بیمار خود توجه داشته باشید که او نیاز به کمک دارد.

۴- این نیت با توکل بر خداوند و صبر و شکیبایی حتما عملی می گردد و جای نگرانی نمی باشد. از او مژده ای دریافت می کنید زیرا او راه و رسم کار را نمی داند اگر چه تظاهر به دانایی می کند.

۵- یکی از اقوام سخت به شما نیازمند است. به کمک او بشتابید تا خداوند نیز به شما کمک کند. پس بر خدا توکل کنید.

۶- با توجه به روحیه شما، رنگ مناسب برای شما، آبی، بنفش، زرشکی و ارغوانی است. زیرا دارای قلبی پاک هستید و وجودتان مملو از احساس و تعادل می باشد. این رنگ ها با برازندگی و شخصیت شما مطابقت دارد. سعی کنید از رنگ های مشکی و زرد مطلقاً استفاده نکنید که حالت عصبانیت و افسردگی برایتان ایجاد می کند.

