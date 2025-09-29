En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اینترنت افغانستان قطع شد

پس از آنکه مقامات طالبان قطع ارتباطات فیبر نوری در چندین استان افغانستان را تکمیل کردند، این کشور با قطعی گسترده اینترنت مواجه شده است.
کد خبر: ۱۳۳۱۴۲۱
| |
4 بازدید
اینترنت افغانستان قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، نت‌بلاکز، یک سازمان نظارتی که بر امنیت سایبری و مدیریت اینترنت نظارت دارد، اعلام کرد: قطع ارتباطات مخابراتی در سراسر افغانستان در حال اجرا است. این حادثه را می‌توان قطع عمدی خدمات نامید.

مقامات طالبان مقابله با دسترسی به اینترنت را از چند هفته قبل آغاز کردند و اینترنت پرسرعت را در چندین منطقه از این کشور قطع کردند.

در طول چند هفته گذشته، اتصالات اینترنت در افغانستان بسیار کند بوده‌است. خدمات تلفنی اغلب از طریق اینترنت هدایت می‌شوند و قطع فیزیکی اینترنت فیبر نوری، خدمات تلفن همراه و ثابت را نیز قطع می‌کند.

در اواسط شهریور ماه عطاالله زید، سخنگوی استانداری بلخ، گفت اینترنت فیبر نوری به دستور رهبری طالبان به طور کامل در این استان شمالی قطع شده است.

او در این مورد نوشت: این اقدام برای جلوگیری از فساد انجام شده و گزینه‌های جایگزین در سراسر کشور برای رفع نیازهای ارتباطی در نظر گرفته خواهد شد.

در آن زمان، همین محدودیت‌ها در استان‌های شمالی شامل بدخشان و تخار و همچنین در قندهار، هلمند، ننگرهار و اروزگان در جنوب گزارش شده بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
افغانستان طالبان اینترنت قطع اینترنت دسترسی به اینترنت محدودیت اینترنت خبر فوری
پیشنهاد ۲.۵ میلیون دلاری استقلال به فرهاد مجیدی/ پادشاه آبی‌ها؛ خیلی دور، خیلی نزدیک!
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
پیام ایران به اعراب خلیج فارس پس از حمله اسرائیل به قطر؛ دیوار بی اعتمادی بلند است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینترنت در سودان قطع شد
موقتاً اینترنت محدود می‌شود
ایران چطور موفق به قطع اینترنت سراسری شد؟ / آیا سوییچ قاتل اینترنت فقط مخصوص ایران است؟
اعلام بازنگری در سیاست‌های محدودیت اینترنت
آخرین آمارها از نرخ جهانی نفوذ اینترنت
کدام مناطق جهان در دسترسی به اینترنت مشکل دارند؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
استایل سنتیِ «مامان صدیقه» سریال بچه مهندس
قاب عاشقانه متین ستوده برای کامران تفتی
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
پهپادهای اسرائیل بر فراز محل استقرار لاریجانی
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
شوک عراقچی همزمان با فاش شدن پیشنهاد بی‌شرمانه
پاسخ پزشکیان به سوال مجری آمریکایی درباره مهسا امینی
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
تصاویر هوایی تحرکات پدافندی اسرائیل برای درگیری با ایران
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۴ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۲۰۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۱۴۰ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۱۲۲ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۱۷ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک  (۷۳ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۹ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۵۲ نظر)
کارشناس صداوسیما: خوشحالم مکانیزم ماشه اکنون اجرا می‌شود!  (۴۷ نظر)
خوشحالی جلیلی از بازگشت تحریم‌ها  (۴۵ نظر)
فرانسه تحت تأثیر اسرائیل به ایران خیانت کرد/ پاریس توافق با تهران را به شورای امنیت اطلاع نداد  (۴۳ نظر)
درخواست ۹ نفر از فدراسیون فوتبال برای دریافت ویزای آمریکا/ قرعه‌کشی جام جهانی در واشنگتن؛ محدودیت احتمالی برای ایران!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005aMX
tabnak.ir/005aMX