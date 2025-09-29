اینترنت افغانستان قطع شد

به گزارش تابناک به نقل از گاردین، نت‌بلاکز، یک سازمان نظارتی که بر امنیت سایبری و مدیریت اینترنت نظارت دارد، اعلام کرد: قطع ارتباطات مخابراتی در سراسر افغانستان در حال اجرا است. این حادثه را می‌توان قطع عمدی خدمات نامید.

مقامات طالبان مقابله با دسترسی به اینترنت را از چند هفته قبل آغاز کردند و اینترنت پرسرعت را در چندین منطقه از این کشور قطع کردند.

در طول چند هفته گذشته، اتصالات اینترنت در افغانستان بسیار کند بوده‌است. خدمات تلفنی اغلب از طریق اینترنت هدایت می‌شوند و قطع فیزیکی اینترنت فیبر نوری، خدمات تلفن همراه و ثابت را نیز قطع می‌کند.

در اواسط شهریور ماه عطاالله زید، سخنگوی استانداری بلخ، گفت اینترنت فیبر نوری به دستور رهبری طالبان به طور کامل در این استان شمالی قطع شده است.

او در این مورد نوشت: این اقدام برای جلوگیری از فساد انجام شده و گزینه‌های جایگزین در سراسر کشور برای رفع نیازهای ارتباطی در نظر گرفته خواهد شد.

در آن زمان، همین محدودیت‌ها در استان‌های شمالی شامل بدخشان و تخار و همچنین در قندهار، هلمند، ننگرهار و اروزگان در جنوب گزارش شده بود.