عکس: سحر دولتشاهی با این استوری عجیب خبرساز شد!

استوری عجیب سحر دولتشاهی که در شبکه های اجتماعی با حواشی فراوان‌مواجه شد
به گزارش تابناک، سحر دولتشاهی با انتشار استوری عجیب با کمک هوش مصنوعی تصویری از خودش و حامد بهداد ساخت که در شبکه های اجتماعی جنجال آفرین شد.

گفتنی است، این تصویر برگرفته از سریال «می‌خواهم زنده بمانم» است که چند سال پیش در شبکه نمایش خانگی پخش شد.

سحر دولتشاهی استوری اینستاگرام حامد بهداد هوش مصنوعی
