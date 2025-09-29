به گزارش تابناک به نقل از رویترز، از زمان سفر وزیر امور خارجه کره شمالی به نیویورک در سال ۲۰۱۸، این اولین باری بود که این کشور یک مقام رسمی از پیونگ‌یانگ را برای سخنرانی در گردهمایی سالانه رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل اعزام کرده است.

بنا بر این گزارش، «کیم سون گیونگ» معاون وزیر امور خارجه کره شمالی شامگاه دوشنبه طی سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: «تحمیل خلع سلاح هسته‌ای بر کره شمالی به‌منزله درخواست از آن برای واگذاری حاکمیت و حق موجودیت و نقض قانون اساسی است. ما هرگز از حاکمیت دست نمی‌کشیم، حق موجودیت را رها نمی‌کنیم و قانون اساسی را نقض نمی‌کنیم.»

او تاکید کرد: «به لطف بازدارندگی فیزیکی جنگی پیشرفته کشور ما که مستقیما با تهدید فزاینده تجاوز ایالات متحده و متحدانش متناسب است، اراده کشورهای دشمن برای تحریک جنگ کاملا مهار شده و تعادل قدرت در شبه جزیره کره تضمین شده است.»

معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در نیویورک در مقر سازمان ملل گفت: «ما هرگز از انرژی هسته‌ای که قانون کشور، سیاست ملی و قدرت حاکمه و همچنین حق موجودیت ماست، دست نخواهیم کشید. تحت هیچ شرایطی، ما هرگز از این موضع خود کوتاه نخواهیم آمد.»

کیم سون گیونگ بدون اشاره خاصی به هیچ کشوری گفت: «جمهوری دموکراتیک خلق کره همچون گذشته، در آینده نیز با همه کشورها و ملت‌هایی که با تجاوز، مداخله و سلطه مخالفت و آن را رد می‌کنند و خواهان استقلال و عدالت هستند، صرف نظر از تفاوت در ایده‌ها و سیستم‌ها، همکاری خواهد کرد.»