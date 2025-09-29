تغییر راهبرد تروئیکا برابر ایران پس از شکست تهدید تحریم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، این رسانه اروپایی با بیان اینکه بازگشت خودکار تحریمهای ایران موجب میشود غرب بهدنبال راهبردی تازه باشد، به نقل از دیپلماتها و تحلیلگران عنوان داشت که کشورهای اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان (E۳) انتظار داشته باشند تهدیدها باعث شود ایران به خواستههای آنها تن بدهد.
بنا بر این گزارش، اجازه بازگشت بازرسان هستهای سازمان ملل به تأسیساتی که در ماه ژوئن (خرداد و تیر) مورد حملهٔ اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بود و ازسرگیری گفتوگوها با ایالات متحده دربارهٔ فعالیتهای اتمیاش از جمله خواسته های سه کشور اروپایی بوده است. تروئیکای اروپا مدعی است که ایران بهموقع الزامات مورد نظر آنها را برآورده نکرده و در نتیجه مکانیسم پسگشت فعال شد.
این گزارش به نقل از یک نماینده اصولگرای مجلس در تحلیل شرایط، عنوان داشت که با بازگشت قطعنامههای تحریمی، غرب اهرم فشار خود را از دست میدهد زیرا دیگر گزینهای برایش باقی نمیماند.
مدرن دیپلماسی تصریح دارد: اگرچه دیپلماتهای غربی استدلال میکنند که ایالات متحده و سه کشور اروپایی همچنان میتوانند پیشنهاد رفع این تحریمها را مطرح کنند، اما اذعان دارند که این روند پیچیده است و بعید به نظر می رسد نتایج فوری داشته باشد. کارشناسان میگویند در حالی که عملیات بمباران آمریکا پیشرفت هستهای ایران را کند کرده اما توانمندی هستهای این کشور را به طور کامل از بین نبرده و ایران همچنان مایل نیست بر اساس شرایط آمریکا وارد مذاکره با واشنگتن شود.
برقراری دوباره تحریمها، ایران را ملزم میکند تمام فعالیتهای غنیسازی را متوقف و از واردات اقلامی که میتواند به توسعهٔ هستهای آن کمک کند خودداری نماید. افزون بر این، تحریم تسلیحاتی و انواع تحریمهای هدفمند دیگر دوباره برقرار خواهد شد. توافق ۲۰۱۵ (برجام) فعالیتهای هستهای ایران را در ازای کاهش تحریمها، محدود کرده بود اما پس از خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ و اقدامات بعدی علیه تأسیسات ایرانی، اوضاع رو به وخامت گذاشت.
طبق گزارش این رسانه، با فعال شدن مکانیسم پسگشت، ایران قصد دارد واکنش دیپلماتیک نشان دهد و احتمالاً همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) را کاهش دهد، در حالی که این آژانس خواستار شفافسازی دربارهٔ ذخایر اورانیوم غنیشدهٔ ایران است. یک مقام ارشد ایرانی اشاره کرد که روابط با آژانس بازنگری خواهد شد و این مساله میتواند به الزامات سختگیرانهتر بازرسی منجر شود.
این رسانه با اشاره به راهبرد دیرینه غرب یعنی ترکیب فشار با گفتوگو تصریح میکند: با این حال، شکافهای ژئوپولیتیکی میان قدرتهای بزرگ تلاشها برای واداشتن ایران به توافق را دشوار کرده است. روسیه و چین تلاش کردند در شورای امنیت سازمان ملل بازگشت قطعنامههای تحریمی را مسدود کنند، اما تلاششان ناکام ماند.
این گزارش انتظار دارد وضعیت کنونی برای مدتی طولانی متشنج باقی بماند و با محدود شدن بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، عدم قطعیت دربارهٔ فعالیتهای هستهای ایران افزایش یابد.